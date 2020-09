40 kroner for en tur i teatret? Jep! Her er 8 gode teatre med studierabat

I mange år har vi talt om, at dansk teater har svært ved at få fat på de unge.

Scenen er blevet fravalgt til fordel for biograferne, men noget tyder på, at udviklingen er ved at vende. Sammenlignet med for 10 år siden bruges teatrene nu af flere børn og unge, som i København alene har stået for 200.000 af billetkøbene hver sæson de seneste fem år.

Det skyldes blandt andet, at teatrene har sat ind med nytænkende koncepter, man som ung kan se sig selv i – men en anden vigtig forklaring er også, at det er blevet muligt at få fat i billige billetter. De fleste steder får du nemlig billetten til omkring halv pris, hvis du er under 25 år gammel.