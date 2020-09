Tag i biffen med ungerne: Her er 5 ting, du skal opleve på Buster Filmfestival

Over de næste to uger er der god grund til at gå i biografen – og endda billigere end normalt.

Når Skandinaviens største filmfestival Buster 21. september indtager de københavnske lærreder, er det med mere end 100 film, spil og tv-serier, hvoraf en række af dem er blevet produceret og instrueret af børnene selv.

I år der både verdenspremierer, vigtige politiske film og gør-det-selv-events på programmet, som ikke bare er for børn, men for hele familien. Her er fem nedslag.