Ibyen tipper: Han har netop lukket Nomas søsterrestaurant. Nu åbner han en pop-up

Hver uge giver vi dig Ibyens top-3, hvor Ibyen-redaktionen gennemtrawler Københavns events, udstillinger, koncerter og pop-ups og udvælger tre bud til din uge i byen. Få Ibyens top-3 ved at tilmelde dig Ibyens nyhedsbrev.

Spis! Du kender ham allerede som køkkenchefen på Nomas søsterrestaurant, Michelin-darlingen Restaurant 108, der i sidste uge lukkede som følge af coronakrisen. Nu har Kristian Baumann startet pop-up-restauranten Koan, der kommer til at holde til i lokalerne hos destilleriet Empirical Spirits på Refshaleøen resten af 2020.





Restauranten åbner på torsdag 8. oktober med en 11-retters tastingmenu (650 kroner), der mikser sydkoreanske og nordiske ingredienser i retter som fermenteret blæksprutte med shiitake-svampe og desserter med mynte, kastanjer og yuzu. Læs den fulde menu, og book bord her.

Se!Først fik unge halv pris på Københavns museer – og senere en uges gratis adgang til mere end 70 af slagsen over hele landet. Over sommeren har der været masser af initiativer, der skal genstarte kulturlivet, og nu er endnu et sat i værk. Fra i dag – og uden nogen foreløbig udløbsdato – kan man besøge de tre københavnske museer Nikolaj Kunsthal, Thorvaldsens Museum og Københavns Museum for bare 90 kroner. Tilsammen.

Foto: Kasper Løftgaard Nu kan du få adgang til Nikolaj Kunsthal, Thorvaldsens Museum (billedet) og Københavns Museum for i alt 90 kroner med en tre-i-én-billet, der skal bruges inden for 48 timer.

Nu kan du få adgang til Nikolaj Kunsthal, Thorvaldsens Museum (billedet) og Københavns Museum for i alt 90 kroner med en tre-i-én-billet, der skal bruges inden for 48 timer. Foto: Kasper Løftgaard

Rabatten får du, hvis du besøger de tre museer inden for 2 døgn efter, at den første billet er taget i brug, og der er med andre ord dømt kunsthop i København med den nye tre-i-én-billet, som du køber online.

Oplev!Den årligt tilbagevendende Kulturnat i København springer 2020 over. Den skulle ellers have fundet sted på fredag, og selv om den i princippet er aflyst, har Det Kongelige Teater nu valgt at afholde en digital udgave. Her kommer du på rundtur på Gamle Scene, ind i teatrenes værksteder og på besøg hos skrædderne, maskørerne og i kostumeafdelingen. Det foregår live på Facebook fredag fra klokken 19. Du kan følge med her.