Ibyen tipper: Savner du også allerede adgang til det lukkede Nordjylland? Her er en smutvej

Hver uge giver vi dig Ibyens top-3, hvor Ibyen-redaktionen gennemtrawler Københavns events, udstillinger, koncerter og pop-ups og udvælger tre bud til din uge i byen. Få Ibyens top-3 ved at tilmelde dig Ibyens nyhedsbrev.

Rejs!Savner du også allerede Nordjylland efter fire dages nedlukning? Restauranter, barer og teatre er lukkede, borgere i og uden for regionen opfordres til at blive hjemme, og fra i dag er den kollektive transport stoppet. Men nu kan du få kureret dine værste længsler, når Nikolaj Kunsthal lader dig rejse til Vesterhavet – helt uden, at du behøver at forlade København.

Frem til 6. december viser de i kunsthallens tårnrum virtual reality-installationen ’Havfolket Kalder Mørknet Vand’, en rejse inspireret af Thys hav og dets myter, og som tidligere på året blev udtaget til Venedigs filmfestival. Husk, at entre til museet er gratis om onsdagen, og at du alle ugens dage kan kombinere besøget med adgang til Thorvaldsens og Københavns Museum for 90 kroner, hvis du køber en tre-i-én-billet.