Billig takeaway og hverdagsluksus: 12 steder, du skal huske, når verden åbner igen

Ja, 2020 har på mange måder været et elendigt år – også for byens udeliv, der nu for anden gang er lukket ned.

Men vi kan trøste os med at se tilbage på 12 måneder, der trods uundgåelige udfordringer har budt på opløftende nyheder på den københavnske spise- og drikkescene.

Her har vi samlet de cafeer og barer, der har fået flest hjerter af Poltikens anmeldere – alle anmeldelserne løb op i 5 af 6 mulige hjerter. Det betyder altså, at ingen af stederne fik topkarakter, men mon ikke 2021 bliver et bare lidt mere taknemmeligt år?