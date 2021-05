Filmnørd? Denne weekend kan du se Tarantino og Hollywood-baskere på sjælden måde

Siden 8. maj har hverken dine venner, dit arbejde eller dine forældre kunnet få fat på dig. Men det er der en god grund til. Det italienske cykelløb Giro d’Italia er nemlig startet, og det fylder alt i livet hos en cykelentusiast. Din kæreste har efter megen overtalelse fået dig op fra sofaen og kræver samvær i weekenden. Du har dog fået lov at vælge, hvordan I skal socialisere. Derfor skal I på cykeltur rundt om havnen og høre om havnens betydning for Københavns byudvikling, hvorefter I tager forbi Corsa Pizza for at se slutningen af 15. etape af Giroen.







Rundt Om Havnen. Gl. Strand, Kbh. K