Fodbold, fodbold, fordbold! Vi guider til en weekend med masser af bold. Også til dig, der er ret ligeglad

Laudrup-familien snører støvlerne igen. Det lyder måske som et halvkedeligt realityprogram, men som led i Ofelia Plads’ omdannelse til Football Village bliver der afviklet en 12-timers fodboldkamp, hvor hvert hold stiller op for et af FN’s verdensmål. Det er altså her, du ved selvsyn kan konstatere, om Laudrup & Co. stadig har magi i fødderne, eller om det skal blive nogle af de andre kendte danskere, der løber med sejren. Bliver du hængende hele weekenden, kan du også opleve Ambassade Cup, hvor landene fra Danmarks gruppe mødes i en fodboldturnering.

12 Timers Kamp, fredag kl.6-18 & Ambassade Cup, lørdag kl. 11-13. Ofelia Plads, Kvæsthusbroen, Kbh. K.