Stemte du også rødt? Så er det måske her, du skal spise din næste middag i København

Det er mange, der ikke ved, at en af de helt store røde frontpersoner, Vladimir Lenin, i en (dog ret kort) periode var bosat midt i København, nemlig på Vesterbrogade. Her boede han i to måneder i 1910, imens han deltog i en international kongres i byen.

Siden har man i den tilhørende gård opsat en mindetavle for den revolutionære helt, og hvilket bedre måde at skyde en blodrød weekend i gang end ved at give mindesmærket et kig og føle historiens vingesus. Det er helt sikkert også en københavner-fun fact, som du kan føre dig frem med, næste gang du på en kaffedate defilerer forbi.