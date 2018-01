Ibyens madklumme: »Jeg ønsker mig, at #MeToo får lov til at feje over den københavnske restaurantscene som en steppebrand. For meget bliver hvisket, som burde siges højt« Ibyens madklumme-skribent Lars Bjerregaard ser frem på året, der kun lige er begyndt.

Kære Dolly. Der er nogle ting, jeg lige bliver nødt til at tale med dig om. Du har været en stille revolution i min tilværelse. Jeg bryder mig ikke om hunde, og alligevel ligger du nu igen i mit skød og kigger lidt søvnigt på mig med dit lille chihuahuafjæs.

Du flyttede pludselig ind i den café, hvor jeg drikker min morgenkaffe, Heaps Good Café i Fensmarkgade, et samspilsramt overskudskræ, der havde fået et nyt hjem i en sen alder. Men jeg føler, at vi to, Dolly, vi har en forbindelse. Du er humørsyg og gider heller ikke andre mennesker før klokken 9 om morgenen. Vi to, Dolly ...

Det, jeg skal tale med dig om, er alle mine forhåbninger og ønsker for 2018 i den restaurationsbranche, jeg skriver om, og som du jo selv er en del af, Dolly. Men jeg har så mange tanker, så mange ønsker, så meget håb, at jeg bliver nødt til at tale det hele igennem, inden jeg begynder at skrive det ned.

Lars Bjerregaard Alder og beskæftigelse? »42, skribent og tekstforfatter« Hvis vi nu siger, at du får mulighed for at fjerne én ret fra alle byens menukort i 2018. Hvad skal så dø? »Jeg synes, at ALLE retter med avocado skal tage et par års velfortjent ferie. Sammen med deleretterne« Og hvilken ret vil du gerne have ind? »Alt med indmad. Og galette des rois. Og mange, mange flere søpindsvin«

Jeg vil have naturlige vine i stedet for de klamme, klassiske, supermanipulerede pissevine, der kun udemærker sig ved altid at smage ens og at have deres eget hul i ozonlaget

Okay, Dolly, here goes: Jeg ønsker mig færre restaurantlukninger i 2018. Og selv om der kun var få af betydning i 2017, så går det ønske ikke i opfyldelse. Det bliver et blodbad. Jeg ønsker mig flere restauranter, der er til for de spisende og ikke omvendt. Jeg ønsker mindre afgudsdyrkelse af kokkene og mere fokus på håndværket, branchens vilkår og åbenlyse urimeligheder. Jeg ønsker, at #MeToo får lov at feje over den københavnske restaurantscene som en steppebrand. For meget bliver hvisket, som burde siges højt.

Men det stopper ikke her, Dolly. Jeg ønsker mig mindre perfektion og mere utæmmet leg og kreativitet, jeg er bange for at København går i stå, fordi vi er for dygtige og har ramt den kulinariske formel, der virker og giver genlyd de forudsigelige og de rigtige steder.

Jeg vil ikke have flere italienske restauranter i København. Fordi, helt ærligt! Der er efterhånden flere her end i Rom. Jeg vil have mere indmad og mere fisk og flere skaldyr, Dolly, og det skal være råt, og jeg vil slubre jomfruhummer og østers i mig, imens jeg ser ud over havneløbet, og dagen gryr over Amager. Jeg vil have indisk mad, som den laves i Kerala-provinsen, hvor solen stikker om kap med myggene, der bider om kap med krydderierne.

Jeg vil have flere restauranter, der ikke ligner hinanden, er blottet for samtidsæstetik, som udfordrer andet end mine smagsløg. Jeg hader sanseoplevelser, bare ordet, men jeg vil have, at en eller anden nu, langt om længe, bryder endegyldigt med formen for, hvordan er restaurant ser ud, og gør det kommercielt bæredygtigt, uden at det bliver et cirkus. En ny ramme, der gør op med gængse forestillinger om, hvor man sidder, hvad man sidder på, hvad man kigger på, hvem man kigger på, hvad man hører, når det sker. Hvad man spiser hvornår. Jeg er skide træt af regler og normer! Jeg vil have en fucking eksploderende bardisk og sidde under en paraply og spise grillede indvolde i en regn af alkohol og træ- og glassplinter, imens Falck-reddere genopliver tjenere omkring mig, og folk skriger, græder eller danser videre ud i natten. Jeg vil spise min middag på Restaurant Skibskatastrofen og drikke mine øl på Den Pludselige Død.

Undskyld, Dolly. Det var ikke min mening, at vække dig. Men der er mere ... jeg vil have naturlige vine i stedet for de klamme, klassiske, supermanipulerede pissevine, der kun udemærker sig ved altid at smage ens og at have deres eget hul i ozonlaget.