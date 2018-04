Sandie Westh: Alle timer med sol, uden lyserød vin, er tabte timer

Mikroportræt

Sandie Westh

Alder og beskæftigelse?

»31 år og radiovært«.

Rosé … Er det ikke bare rødvin med

for lidt pigment? Hvad har en kold øl

i solen nu gjort?

»Jeg betragter øl som en basisingrediens i livet. Rosé er meget årstidsbestemt, hvilket betyder at den kommer med solen, og alt, der kommer med solen, kommer med ekstra meget begejstring«

Hvad så med soundtracket? Kan du komme med en top 3 over perfekte

rosésange?

»I første omgang er det vigtigt at skåle, når man har fundet roseen frem, og det hjælper Rihanna med på ’Cheers’.

Derudover gør rosé én i usædvanligt godt humør, og det samme gør Kevin Lyttles ’Turn Me On’. Spillers ’Groovejet (If This Ain’t Love)’ giver én følelsen af at sidde på en tagterrasse i Sydfrankrig, selv om man i virkeligheden sidder

i Folkets Park«

