Ibyens madklumme-skribent: »Bæredygtighed og hedonistisk nydelse behøver ikke være hinandens modsætninger« Klummeskribent Lars Bjerregaard spår i denne klumme, at bæredygtighed bliver en afgørende faktor for restauranters overlevelse.

Ovre på et andet medie har min dygtige kollega Martin Kongstad den sidste tid diskuteret, hvorvidt han, når han tager anmelderkasketten på, burde afstå fra at anmelde oksekød, når han er ude at besøge de københavnske restauranter.

Det er en diskussion, der giver mægtig god mening, og også noget, der giver en mægtig resonans hist og her. Man skal vare sig ved at pille ved folks oksekød.

Mikroportræt Lars Bjerregaard Alder og beskæftigelse? »43, skribent og tekstforfatter«. Nævn en ingrediens eller en ret, du takker nej til for at være bæredygtig restaurantgæst? »Jeg har NUL rygrad, når jeg sidder ved bordet, så jeg er typen, der skal have køkkenet til at tage et valg for mig. Men jeg gider ikke spise udenlandsk oksekød eller farmet laks. Jeg gider ikke have noget at gøre med råvarer, der ikke er i sæson eller som har rejst særligt langt«. Og omvendt: Hvad kan du ikke få over dit madhjerte at nægte dig selv, selv om du måske burde? »Jamen, jeg kan jo ikke sige nej til foie gras. Det er heroin for mig. Og det er på alle måder helt forkert. Helt-vidunderligt-forkert«. Hvilke råvarer tror du vil være decideret bandlyste på restauranterne om ti år? Og tyve? »F.eks. industrisvin og ditto fjerkræ og luksusprodukter som kaviar fra den vilde Beluga-stør vil vi om 20 år ryste på hovedet over, at vi serverede«. Vis mere

Personligt glemmer jeg aldrig en gang på det gamle Noma, hvor jeg var ude at spise med et større selskab, hvori der var en del sultne herrer i segmentet ’Midtjydsk Fabrikant’ til stede.

De led lidt under portionsstørrelserne og de meget lette råvarer på tallerkenen. Som ret nummer fem eller seks kom steakbestikket endelig på bordet, og deres ansigter blussede op som alterlys for blot brutalt at slukkes igen sekunder efter, da den nærmest legendariske ret bestående af bbq-urter penslet med fermenteret kammusling blev stillet foran dem.

For dem var det et statement så kraftfuldt, at det tenderede det ondskabsfulde, for os andre en himmelsk servering og et kig mod horisonten.

Fremtiden byder på mindre oksekød

Hver dansker udleder hvert år i omegnen af 17 tons CO 2 , og hele 1,5 tons alene kommer fra vores indtagelse af de muh’ende kolosser fra marken. Det er næsten 10 procent. Så selvfølgelig giver det voldsomt god mening at begrænse sit indtag af oksekød.

Men giver det mening for storbyens restauranter at tage det af kortet? Ja. Er det korte svar. Og den korte forklaring er, at det er fremtiden. Den lidt længere forklaring er, at det hele handler mindre om oksekødet og meget mere om grundlæggende bæredygtighed, deriblandt også i høj grad økonomi. Og selv om det er en sang, jeg har sunget før, og en sang, som for mange kokke og restauratører lyder som en jeremiade, så er det en sang, alle bør vænne sig til.

En nyere undersøgelse fra USA viser, at 3 ud af 4 millennials, også dem under 20, er villige til at betale mere for bæredygtighed i supermarkeder og på restauranter. Undersøgelsen viser også, at mærkevarer, der bekender sig til en større grad af bæredygtighed, klarer sig bedre på bundlinjen end dem, der ikke har bæredygtighed som en del af deres kerneværdier.

Tro mig: Det samme kommer til at gøre sig gældende for byens restauranter.

Bæredygtighed kommer i fokus

Jeg har jo generelt ikke noget problem med at tage munden for fuld og komme med en påstand. Så lad mig bare gå skridtet videre end oksekødet. Det er min påstand, at restauranter om 10 år vil blive bedømt lige så meget på deres grad af bæredygtighed som på deres kulinariske færdigheder.

Alle de kendte guider, den røde, den hvide, dem alle sammen, alle de store, seriøse dagblade som eksempelvis dette, vil finde en måde at måle, veje og bedømme et køkken på ud fra en eller form for bæredygtighedsindeks.

Bæredygtigheden vil være grundlaget, som bare skal være i orden, hvis man vil gøre sig håb om 3 stjerner, 6 kokkehuer eller hvad de enkelte guider og aviser smider efter restauranterne. Og det vil de skulle gøre, fordi restauranterne selv vil forlange det.