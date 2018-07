Ibyens klummeskribent: Kære Henrik Marstal, du tager fejl om de danske fodboldfans

Lad mig bare være helt ærlig:

Jeg er en cappuccinodrikkende, rosénydende, avokadomadspisende ung kliché-københavner, der nyder at gå til koncert og lægge lortet op på Instagram, så alle mine venner kan se, hvor ubetaleligt fedt jeg har det. Det er næsten ikke til at holde ud, hvor godt jeg har det i den her, verdens mindste storby.

Jeg elsker virkelig København af hele mit hjerte, men i mit liv opererer jeg med to hjerter, og mit fodboldhjerte ligger ca. 15 km vestpå, hvor de gule og blå hører hjemme. Jeg blev forelsket, da jeg var seks år, og siden da har Brøndby IF og jeg været igennem en rutsjebanetur af et ægteskab, men jeg er ikke typen, der sådan giver op.

Mikroportræt Sandie Westh Alder og beskæftigelse? 31 år og radiovært. Sandie, det er ingen hemmelighed, at du er fra Bornholm. Hvordan bliver man så Brøndbyfan? Jeg startede til fodbold i Knudsker IF på Bornholm, da jeg var 6 år. Alle holdt med Brøndby IF, så som uselvstændig 6-årig gjorde jeg det naturligvis også. Største fodboldoplevelse med dit hold? Min største oplevelse var, da vi i 2005 smadrede FCK 5-0 på hjemmebane. Brøndby skød sig med seks spillerunder tilbage af sæsonen otte point foran FCK. Vi vandt The Double det år, og jeg har stadig dvd’en derfra. Den kan jeg godt finde på at se på en gråvejrsdag. Og værste? Siden 2005 ville det være synd at sige, at vi ligefrem har væltet os i titler. Sidste sæson havde vi dog muligheden for igen at vinde mesterskabet, men vi smider det hele væk en deprimerende majdag i Horsens, hvor de udligner dybt inde i overtiden. Derefter smuldrer mesterskabet lige så stille mellem hænderne på os, og den svier stadig. Vis mere

Den gule hær

I søndags satte jeg mig derfor endnu en gang ind i min hvide tredørs Ford Ka og hentede min ven Casper for derefter at sætte kursen mod Vestegnen. Det magiske ved at nærme sig stadion på sådan en kampsøndag er at mærke graden af sammenhold stige, i takt med at antallet af gule trøjer stiger omkring dig. Den gule hær summer ganske enkelt omkring én som bier, der skal se vores dronningebi møde Vejle i et intenst Superligaopgør.

Tidligere i år beskyldte Henrik Marstal den danske fodboldfankultur for at være »en maskulinitetskultur, hvor slapsvanse og tøsedrenge ikke er velkomne«, og jeg ville faktisk derfor ønske, at Henrik havde været med mig på stadion i søndags.

Selv er jeg iført en blomstret kjole, som jeg i øvrigt når at spilde lidt pølsemix på, inden vi får sat os på vores pladser. Vi sidder på første række, hvilket egentlig er et baks for sådan en som mig, der stoppede med at vokse, da min krop ramte 165 cm. Jeg vil nemlig skyde på, at da man lavede banderne på Brøndby Stadion, producerede man dem med væsentligt højere mennesker in mente, hvilket er forståeligt, da de fleste mennesker rager godt op over mig. Ikke desto mindre rammer det mig lige direkte ned i mellemgulvet, da jeg hører Sydsiden og resten af stadion brøle af lykke, da spillerne træder på banen til lyden af Van Halens ’Jump’.

Kampgejst uden lige

Et virvar af gul kampgejst og ubetinget lykke fra 18.000 mennesker sender mig ind i en boble af fodboldzen, som jeg dog hurtigt bliver revet ud af igen, da der starter noget, der minder om lyden af et trykluftsbor bag mig.

Jeg vender mig om på mit blå klapsæde og ser en lille lyshåret kvinde på min egen højde. Hun er iført en gul hjemmebanetrøje og kasket, og så er hun udstyret med en stemme, der ville kunne skære igennem hele Roskilde Festival uden de store problemer. Jeg fik ikke lige hendes navn, men lad os kalde hende Bolette. Bolette er ikke videre begejstret for dommeren og giver ham et par lidet flatterende gloser med på vejen, mens hun laver lyde, jeg indtil da kun har hørt værktøj lave ude i min fars værksted.

»Er det sådan, en stiksav lyder?«, når jeg at tænke, men bliver dog hurtigt revet ud af min undren, da en lille buttet lyshåret dreng spørger mig, om han må tage mit ølkrus, der ligger tomt ved mine fødder. Der er nemlig pant på den slags på Brøndby Stadion, og den søndag vrimler det med unger, der samler kopper ind, formentlig for at få råd til sådan et segboard med lyd i. Kopperne bliver afleveret hos mor eller far, der ivrigt vogter dem, som var de piratundersåtter med en guldskat.

Jeg rykker benene lidt ind, da en kvinde passerer med en sovende baby på armen, og pludselig får jeg øje på en bekendt, Kristian, der også har taget turen til Vestegnen på denne søndag, hvor selv ikke Morten Korch kunne have bestilt bedre vejr. Vi krammer. Næste gang håber jeg, Henrik Marstal tager med. Jeg giver gerne en øl, hvis du lover, at ungerne må få dit krus bagefter.