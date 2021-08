Fransk madskribent om danskernes indkøbsvaner: »Jeg bliver rystet, hver gang det går op for mig«

Ud over at tilfredsstille sult handler det med at tilberede mad og spise for mig om en grundlæggende bevidsthed om at eksistere. At spise er en måde at færdes i verden på, at dele og socialisere. Det er måden, vi behandler vores jord, vores dyr og vores medmennesker på. Vores krop, ånd og celler. Gennem vores madkultur afspejles vores grundlæggende værdier og livsindstilling, vores forhold til liv og død. Vores kultur, ganske enkelt – eller mangel på samme.

Det er nøjagtig den indstilling til mad, som Copenhagen Cooking handler om. Festivalens mange arrangementer skal stimulere ganerne, vække sanserne og forbedre den danske befolknings madkultur, understøtte bæredygtighed og fejre hovedstadens madscene.