Her er fem steder, du kan handle lokale råvarer i København

Mere lokalt bliver det ikke. Rikke Pape Thomsen langer lokale varer fra Københavns omegn over disken i sin lille butik på Nørrebro. Hvad enten du skal fodre din halvdøde surdej med mel fra Hillerød, skåle i øl fra Herslev eller spise en lokal version af chèvre chaud med gedeost fra Jystrup, så kan du få det iBasal – byens landhandel. Desuden finder du et par borde i forlokalet og et lille område udenfor, hvor du kan nyde en forfriskning, efter at du har handlet – eller endnu bedre: give de små et par forfriskninger, mens du klarer indkøbet.



Basal - byens landhandel, Ægirsgade 19, Kbh. N. Ons-fre kl. 8-18 og lørdag kl. 9-15

Webshopping kender du efterhånden rimelig godt. Først købte du tøj der, så elektronik, så møbler og efterhånden foregik al handel online. Heldigvis for dig, som er endt i et webshop-rabbit hole, der simpelthen ikke er til at komme ud af, så kan du via Økoskabethandle råvarer fra lokale landmænd online. De bliver leveret til et fysisk afhentningsskab i København. Lidt ligesom når du bestiller din nye krimibog og får den leveret i kiosken – her er det bare din nordisk kimchi og et bundt salvie, der venter på et af de syv afhentningssteder.