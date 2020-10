Shit! »Kan du mærke det? Nu falder patriarkatet«, sagde en kollega, og pludselig piblede sveden frem

Corona

»Føles som en evighed, men hold ved«

Københavns Kommunes nye coronaplakater i byrummet. Meget poetisk.

Frank Jensen mandag:

»Jeg er en glad mand. Jeg møder andre mennesker med glæde«

»... Nogle kan opfatte det sådan, at hvis man har fået lidt alkohol, kan den glæde blive for overvældende«. Ugens bedste ansvarsforflygtigelse fra Frank Jensen. Ud af mange.

Selvskrevet

En kvindelig overborgmester

»Hvis vi finder en mandlig kandidat, vil det starte et graverarbejde i journalistkredse for at finde ud af, om der kunne være noget på vedkommende«, sagde kredsformand René Rud Mikkelsen om behovet for, at den næste borgmester bliver af hunkøn. Alle mænd er nu skyldige.