Radio Louds selvros er så pinlig, at ens tæer næsten falder af

Hot og magtfuldt

Power Rankings marts 2021

1. Håndværkere. Fordi alle keder sig og skal have lavet bare et eller andet.

2. Virologer. Tak for daglig tv-optræden, men må I snart kravle tilbage under den sten, I kom fra.

3. Sommerhusejere. Fast ejendom vinder jo altid.

4. Genåbningsfundamentalister. »Tænk dog på skolebørnene ... SKOLEBØRNENE!«, hviner de.

5. Bilforhandlere. Ingen gider dele bus med de uvaskede masser.

Frisurenyt



Jakob Ellemann-Jensens hår

Man ved bare, at han overholder coronarestriktioner om ikke at besøge frisører. »Det er, som om hans hoved vokser dag for dag«, sagde Ibyen-redaktøren.

Pinligt

Den aflyste genåbningsfest

I hvilken coronaskeptiske godtfolk skulle holde en enorm og fri fest med madboder, sprut og toiletvogne og busser, der kom ind fra 35 byer, så de kunne vise, hvordan ægte frihed ser ud, og at vi ikke behøver at marchere lukt ind i diktaturet efter Mette Frederiksens dystre taktstok og gemme os bag frygtsomme mundbleer! Så begyndte det at regne. Vigtigere var det jo heller ikke.

Ækelt

Hyggeracisme, anno marts 2021

»Alle perk... øh beboere i Vollsmose skal kunne TVANGSTESTES og TVANGSISOLERES«, hvinede S-regeringen i kølvandet på, at 8.100 ud af 9.000 borgere frivilligt havde ladet sig teste. Intet er nogensinde godt nok, når folkedybets sultne køter skal have sit daglige flæsk.

Couture

VOV&VUF

Ilse Jacobsens nye kollektion af regnfrakker og trøjer til små rigdamehunde, »lavet af rester fra den verdenskendte Ilse Jacobsen Hornbæk-kollektion«. Hunde, der fryser, når de er udenfor, er ret beset tåbelige.

Mere couture

Hundemodeller iført VOV&VUF

»Hvorfor hader menneskeheden mig så meget«, tænker boston terrieren Alpha, der er iført en praktisk og uhyre komfortabel knit jumper med det klassiske stribedesign fra Ilse Jacobsens women’s wear collection. »Aldrig har jeg følt mig så nedværdiget«, siger Konrad, der er af blandet race og iført et smart vandtæt regnsæt i plettet design, der leder tankerne hen mod en dristig sneleopard.