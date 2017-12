Anden halvleg: Et liv grøn af misundelse

Jeg boede i 1980’erne på Tornskadestien i Nordvestkvarteret og havde næsten ingen penge, ingen cigaretter, intet job og ingen anelse om, hvor jeg skulle få nogen af delene fra.

Løsningen blev Nupo-pulver, små poser med måltidserstatning med få kalorier til resten af månedens forbrug.

Hvis jeg kunne nøjes med Nupo og stoppe med cigaretterne, ville jeg blive rig, slank og sund i løbet af de næste tre uger.

Da jeg ikke havde penge til en shaker, sad jeg og mosede Nupo-klumperne ud i et krus vand med en gaffel og havde ondt af mig selv, da min sambo Nicolai kom hjem med et rosinbrød med kanel og hvid glasur, som viste sig at smage uforskammet godt med et lag tandsmør. Efter sådan et måltid trænger man virkelig til en smøg.

Anden halvleg Per Munch skriver om at være 50+ i en midaldrende mands krop, job og familiesituation. Om hvordan livet ser ud fra den anden side af alt det, man synes, man bør opnå. Om i flygtige glimt at se meningen med det hele. Læs flere klummer fra 'Anden halvleg' her

Jeg tog i 2002 til London for at rapportere fra selvhjælpsguru Tony Robbins seminar, som gik ud på at stoppe alle ’bullshit-stories’ fra fortiden og begynde at fortælle opbyggelige eventyr med sig selv i rollen som helten.

Det, synes jeg, lød som en morderlig god ide, så god, at jeg købte kursusmoduler for omkring 200.000 kroner. En investering som hverken sikkerhedsfolkene hos VisaDankort eller min kone helt kunne se forretningsmodellen i.

Kort sagt: Jeg er nem at narre. Og den, der narrer mig, er mig selv. For mig er det nytårsaften hver dag. Jeg er altid klar til et nyt nytårsforsæt, en radikal forandring i livet. Et træningsprogram, et livsprincip, et afsavn. Hit me!

Vi selvhjælpsjunkier er vilde med nye tomme løfter fra en vidtløftig verden af guruer, apps og trackingarmbånd.

Vi står med en fod solidt plantet i fortiden og med den anden i fremtiden, mens vi pisser på nutiden. Stephen King

Og ligeså letantændelige vi er, ligeså troløse er vi. For vi ved jo, at det aldrig vil lykkes. Hvilket egentlig er okay, for det er lettere altid at leve i længsel, altid at ønske sig i en andens sted, altid at være grøn af misundelse.

Det triste er, at man på den måde er på vej et nyt sted hen hele tiden, uden at man rigtig kommer nogen vegne og med begrænset opmærksomhed over for det liv, man lever, mens kampen for storhed står på.

Eller som Stephen King lader den onde tvilling George Stark sige i Dark Half: »Vi står med en fod solidt plantet i fortiden og med den anden i fremtiden, mens vi pisser på nutiden«.

Quickfix 2018

Mit lille quickfix på vej ind i 2018 er derfor at tage nogle ganske små skridt, så små som overhovedet mulige. Så bukserne ikke sprækker, og sådan at jeg hele tiden har en vis jordforbindelse. Skulle en af de små ændringer være en katastrofe, sker der heller ikke så meget ved det.

Desuden skal alle ændringer i det kommende år være omkostnings- og kønsneutrale. Og miljøvenlige.

En af de små forbedringer, jeg vil tilføre verden, er, at jeg vil undgå at skrive hashtag foran bemærkninger som #detsagdehunogsåigår. Hvis det ikke er sjovt uden hashtag, så er det nok heller ikke sjovt med.

Så vil jeg i videst mulig omfang undlade brugen af levende lys indendørs.

Endelig tænker jeg, at det vil være fornuftigt at bære min cykel ned i kælderen, når det regner. Såfremt jeg ikke allerede er blevet våd. Eller har en bærepose med hjem fra supermarkedet, for så kan det nemt blive lidt bøvlet. Måske ikke noget, der kommer til at betyde det store for menneskeheden. Men jeg føler, det vil være et sundt, modent og afbalanceret bud fra min side. Og hvis vi alle lige giver den et nøk, så skal alting nok ende fint til slut. Og hvis det ikke ender fint, så er det jo nok fordi, det ikke er slut endnu.

Eneste problem er, at jeg netop har rundet de 80 kilo, hvilket betyder, at jeg går fra pikant buttet til smælderfed. Og så var det jo, at jeg fik nyhedsmailen fra Fitness dk, der lokker med ’Slank Bootcamp’. Jeg har også lige modtaget en bog om ham lægen fra Holbæk, der lover vægttab hele livet. Måske skulle man alligevel få greb om badevægten igen.

For hvis vi selvhjælpere ikke skulle hjælpe os selv, hvem gør det så?