Overvågning: Bycykler med mulige skumle hensigter Mange storbyer indtages i disse år af internationale bycykelfirmaer, der kommer med løsninger til byer med trafikforstoppelse. Men de kan også tjene penge på at høste brugernes personlige data.

Bycykler eller delecykler med elektronisk lås styret fra en app vil kunne omforme fremtidens byer og hjælpe med til at bringe biltrængslen ned.

Fordi det bliver så simpelt lige at nuppe en cykel på gaden og billigt komme fra A til B. og bare stille den fra sig igen.

Sådan lyder den bæredygtige vision fra mange af de internationale virksomheder, der i disse år trænger ind i mange metropoler med deres armadaer af cykler i klare farver. Men mange storbyers byråd ser også med mistænksomhed på de projekter, de præsenteres for.

Ikke kun fordi cyklernes standard i en del tilfælde er lav og cyklerne hurtigt ender som byskrot, der flyder overalt. De skal ikke sættes i særlige standere, men kan efterlades hvor som helst.

Men også fordi stadig flere af virksomhederne ikke først og fremmest tjener penge på selve udlejningen, men på at 'høste' de personlige data, brugerne afleverer ved leje af cyklerne.

Og sælge data videre til andre kommercielle virksomheder.

Asiatiske delecykelløsninger som Mobike og Ofo er ejet af kæmpemæssige kapitalfonde og andre finansielle spillere i megaklassen.

Mobike alene har over 100 millioner brugere og fem millioner cykler rundt om i verden, og er et af de store foretagender, som nu prøver at komme ind også på det københavnske marked.

I flere og flere europæiske byer som eksempelvis London er det ikke længere ualmindeligt, at en stribe forskellige udbydere kæmper om at tilbyde borgerne deres forskellige cykelløsninger.

Af internationale rapporter fremgår det, at de efterhånden mange millioner delecykler verden over ofte er meget billige at leje – i Kina omkring en krone for en halv time – og at økonomien i ordningerne i højere grad hidrører fra salg af data om brugerne.

Smarte København

Københavns afgående teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (EL) er ikke i tvivl om, at de store cykelkonsortier, som nu også prøver at komme ind i Danmark, ser en guldgrube i det, der hedder datamining.

Altså at høste brugernes personlige data, via appen følge deres ruter på cykelturene og bruge de indsamlede data til at danne en profil på kunderne.

»Jeg har haft møder med det kinesiske Obike, og jeg er slet ikke i tvivl om, at det for dem handler mest om at tjene penge på datamining. Men det ville altså ikke passe særlig godt ind i København, hvor vi har en enstemmig beslutning i Borgerrepræsentationen om, at nok skal vi have en smart digital by – men vi skal undgå uønsket overvågning«, siger Morten Kabell.