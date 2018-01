Det skal du vide før talen: Løkke begynder året med en bunke af udfordringer og uløste opgaver Ni centrale opgaver venter på statsministerens skrivebord, når han møder ind.

Om godt en time kigger omkring to millioner danskere med, når statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) holder sin årlige nytårstale.

Allerede fra årets første dag venter der ham en bunke af opgaver og udfordringer.

Nogle af dem er hængepartier fra sidste år, andre er nytilkomne i bunken.

Den interne tillid i regeringen

Decembers tumultariske forhandlingsforløb om udlændinge og skat efterlader en regering, som er udfordret på den interne tillid. Derfor vil det være afgørende, at genoprette tilliden hele trekløveren rundt.

Normalisering af forholdet til DF

Selv om statsministeren selv gjorde det til sin fornemmeste opgave at normalisere forholdet til støttepartiet Dansk Folkeparti i løbet af foråret sidste år, er det langt fra lykkedes.

Regeringens manøvredygtighed

Hvis der er noget 2017 har vist, er det, at regeringen er udfordret på sin manøvredygtighed. Det vil derfor være centralt for Løkke at overbevise danskerne om, at regeringen kan føre borgerlig politik, selv om støttepartiet DF bremser på en lang række områder.

Udlændinge og skat

Ambitionerne om at sænke skatten er blevet udskudt gang på gang. Senest da forhandlingerne kuldsejlede i december. Skal skattereformen lande i begyndelsen af det nye år, kræver det indrømmelser til DF. Partiet har krævet et paradigmeskift i udlændingepolitikken for at gå med til en aftale om skatten.

Parallelsamfund

Regeringen har en målsætning om at tage livtag med parallelsamfund. Et område som skiftende regeringer har forsøgt at løse gennem snart to årtier. Skal det lykkes, kræver det hidtil usete resultater på integrationen.

Udflytning af statslige arbejdspladser

Udflytningerne er et prestigeprojekt for statsministeren. Men under regeringskrisen i december blev næste udflytning udskudt til begyndelsen af i år. Belært af erfaringerne fra sidste udflytning er det svært at forestille sig, at det ikke kommer til at larme, når tusindvis af statsansatte skal flytte på tværs af landet.

Omlægning af SU

En omlægning af SU’en har længe været på regeringens tegnebræt. Selv om DF var med til at skyde planerne om at skrue på SU’en ned sidste år, har regeringen varslet, at SU’en igen skal på forhandlingsbordet i 2018.

Arbejdsudbuddet

Det har længe været en målsætning at øge arbejdsudbuddet, og med dansk økonomi på optur, er kravet fra erhvervslivet om et øget arbejdsudbud ikke blevet mindre. Alt tyder dog på, at skattereformen langt fra leverer et arbejdsudbud svarende til regeringens egne målsætninger.

Finjustering af konventioner

Det første halvår af 2018 tilbringer statsministeren i formandsstolen for Europarådet. Regeringen har tidligere bebudet, at den vil bruge formandskabet til at gå kritisk til fortolkningen af menneskerettighedskonventionen. Det er sød musik for støttepartiet DF.