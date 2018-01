Brændeovne og bilos er hvert år skyld i 2.140 hjertedødsfald Indånding af forurenende gasser og partikler giver hvert år flere tusinde danskere hjertesygdomme med døden til følge.

Når vi indånder luft, især i byerne, trækker vi sundhedsskadelige partikler og gasser ned i lungerne, hvilket i værste fald kan medføre en hjertesygdom med dødelig udgang.

Sådan lyder det i en ny rapport fra Københavns Universitet og Hjerteforeningen.

Rapporten anslår, at flere end 2.000 mennesker i Danmark hvert år dør af hjertesygdomme forårsaget af sundhedsskadelig luftforurening, der i byerne i høj grad stammer fra trafik og brændeovne.

»Det er høje tal, der afspejler, at vi har store problemer med luftforurening i Danmark. Alle er eksponeret i en eller anden grad, og det kræver store politiske løsninger at komme problemet til livs«, siger Zorana Jovanovic, lektor på Københavns Universitets Institut for Folkesundhed og en af forskerne bag rapporten. Tallet er mere nøjagtigt 2.140, hvilket er et skøn, som bygger på sundhedsdata om hjertedødsfald og tal om koncentrationen af sundhedsskadelige partikler i luften. Personer, der i forvejen har haft hjerte-kar-sygdom, er sorteret fra, og studiet viser en klar sammenhæng mellem luftforurening og hjertelidelserne iskæmisk hjertesygdom og slagtilfælde.

Den eneste rigtig dårlige løsning er, at vi ikke handler på forureningen Simon Rask, Hjerteforeningen

»Hjertet bliver belastet af betændelse, øget åreforkalkning, hjertedysfunktion og et højere blodtryk. Så luftforureningen skaber en øget risiko for de klassiske hjertesygdomme, som man også dør af i forbindelse med rygning«, siger Zorana Jovanovic.

Strengere krav til bilister

Selv om problemet med dødelige hjertesygdomme ifølge Jovanovic er stort, er koncentrationen af de sundhedsskadelige gasser og partikler i luften lav i Danmark, mens EU-lande som Tyskland, Italien, Frankrig og Storbritannien ligger i den høje ende. Grænserne for koncentrationen af forurenende partikler og gasser er fastsat i EU’s luftkvalitetsdirektiv, og Danmark opfylder ifølge EU grænseværdierne for de fleste. Men tal fra Det Europæiske Miljøagentur viser, at Danmark overskrider grænsen for den sundhedsskadelige kvælstofilte NO 2 og har gjort det siden 2010, hvor fristen for at nå under grænsen, der har været kendt af medlemsstaterne siden 1999, udløb.

I 2016 rettede EU derfor skarp kritik af Danmark for ikke at have bragt NO 2 -koncentrationen under grænseværdien. Ifølge de seneste tal fra 2015 var niveauet for NO 2 -koncentrationen dengang 48,9 mikrogram per kubikmeter luft – grænsen går ved 40 mikrogram. Så den danske stat må »skride til handling«, mener Simon Rask, chefkonsulent i Hjerteforeningen.

»Der er mange gode løsninger. Den eneste rigtig dårlige løsning er, at vi ikke handler på forureningen. For vi kan jo se, at folk bliver syge og dør af det«, siger Simon Rask. Der er i dag miljøzoner i større danske byer som Aalborg, Aarhus, Odense og København. Zonerne udgør en geografisk bygrænse, som et køretøj ikke må krydse uden at leve op til bestemte miljøkrav. Hjerteforeningen ønsker, at kravene til miljøzonerne skærpes, så bilforureningen reduceres i byerne. Hvilke krav bilisterne præcis skal efterleve, vil Simon Rask dog ikke pege på.

»Vi har ikke en færdig løsning, men vi vil gerne i dialog om, hvordan det kan løses«, siger han. Også brændeovnene, som Simon Rask kalder »et meget synligt problem«, og som står for en stor del af de sundhedsskadelige partikler, skal reguleres fra statslig side. Det er den rette vej at gå, mener den private miljøorganisation Det Økologiske Råd. Ifølge seniorrådgiver på luftforureningsområdet Kåre Press-Kristensen bør Danmark lære af et af de mest forurenede EU-lande, Polen. I Krakow er det helt forbudt at fyre med brænde og kul derhjemme.