Støjberg stiller udvisning af alvorligt syge i bero Udlændingeministeriet skal vurdere konsekvenserne af et år gammel menneskeretsdom. Eksperter mener, at en hjertesyg afghansk man er blevet udvist i strid med menneskerettighederne.

Mere end et år efter, at den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i en principiel dom mod Belgien fastslog, at der gælder strengere regler, når det handler om udvisning af alvorligt syge mennesker, medgiver udlændinge- og integrationsminister Inger Støjbergs (V) ministerium nu, at dommen også skal have konsekvenser for den danske praksis.

Kort fortalt viste dommen fra december 2016, at lande har pligt til at undersøge, om livsvigtig medicin reelt er tilgængelig for den udvisningstruede i hjemlandet, når landene skal afgøre, om vedkommende kan sendes hjem eller skal have såkaldt humanitær opholdstilladelse. Og ikke bare, som det indtil nu har været praksis i Danmark; om medicinen mere principielt er tilgængelig. Den hjemsendte skal også i praksis have adgang til den og for eksempel være i stand til at betale for den.

Dommen medfører ifølge en pressemeddelelse, som ministeriet valgte at udsende lørdag eftermiddag, at »medlemsstaterne – og dermed Danmark – har en udvidet undersøgelsespligt i sådanne sager«.

Ministeriet skriver, at der på baggrund af dommen er behov for »at justere den hidtidige praksis«.

»På denne baggrund har Udlændinge- og Integrationsministeriet besluttet i de kommende 4 uger at vurdere betydningen af den justerede praksis for en gruppe konkrete sager om humanitært ophold«, hedder det videre i pressemeddelelsen.

Undren over Støjberg

Talrige eksperter har siden dommen undret sig over, at Støjberg ikke tidligere har taget bestik af den og ændret den danske praksis.

Radio 24syv har afsløret, hvordan en embedsmand fra Justitsministeriet via mail til Støjbergs ministerium allerede i foråret sidste år gjorde opmærksom på dommen. Tilsvarende har radiostationen afsløret, at udlændingemyndighederne har afgjort sager efter de oprindelige regler uden at tage hensyn til den principielle dom fra Menneskerettighedsdomstolen – og vel at mærke efter, at embedsmænd i Udlændinge- og Integrationsministeriet var blevet gjort opmærksom på dommen.

Enhedslistens Johanne Schmidt-Nielsen stillede allerede i foråret spørgsmål til Støjberg om dommens virkning, men har endnu ikke fået svar på det.

»Det er helt uforståeligt, at det har taget Støjberg mere end et år at komme frem til det her. For selvfølgelig betyder dommen, at Danmark er nødt til at tjekke, om der rent faktisk findes reel adgang til medicinen i hjemlandet, før man sender syge mennesker ud. Det her er simpelthen en rystende sag. Hvor mange syge mennesker har Støjberg udsendt i strid med menneskerettighedskonventionen og hvorfor har hun dog ikke stoppet sagsbehandlingen i det sekund dommen faldt«, lyder det fra Johanne Schmidt-Nielsen, der tilføjer:

»Alt tyder jo på, at der rent faktisk er sendt mennesker ud af Danmark, efter dommen er faldet i december 2016, hvor de danske myndigheder ikke har tjekket, om der reelt er adgang til behandling«.

Inger Støjberg er på torsdag kaldt i samråd om sagen.

Socialdemokraternes udlændingeordfører Mattias Tesfaye mener, at det er fornuftigt, at ministeren nu har sat hjemsendelsen af syge udlændinge i bero.