Medie: Støjbergs embedsmænd har mindst fire gange ignoreret advokaters opråb om ulovlig praksis Det er chokerende, at Udlændingeministeriet har set bort fra flere henvendelser om vigtig dom, lyder det fra advokatforening.

Mindst fire gange i løbet af 2017 har advokater og organisationer i konkrete sager advaret Udlændinge- og Integrationsministeriet om, at Danmark risikerede at udvise svært syge udlændinge i strid med en dom fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol.

Alligevel fortsatte ministeriets embedsmænd med at give afslag til syge udlændinge.

Først i lørdags - 13 måneder efter dommen blev afsagt - meddelte ministeriet, at man nu vil ændre praksis og derfor sætter alle udvisninger af syge udlændinge i bero i foreløbigt fire uger.

Det oplyser Radio24syv.

En gennemgang af materiale om sagen viser, at advokater og andre bisiddere mindst fire gange forsøgte at råbe ministeriets embedsmænd op – det skete første gang den 24. april 2017, fire måneder efter at den afgørende dom blev truffet ved menneskerettighedsdomstolen.

Dommen betyder, at svært syge udlændinge kun kan udsendes til deres hjemlande, hvis Danmark på forhånd har undersøgt og sikret sig, at den behandling eller medicin, de pågældende er livsafhængige af, faktisk kan skaffes i hjemlandet, og at de pågældende har råd til at betale den.

»Det er chokerende, at man ikke har foretaget sig noget. Det er jo sager med folk, der virkelig er i nød«, siger Jytte Lindgård, formand for foreningen af udlændingeretsadvokater.

Organisationen Refugees Welcome, der yder juridisk bistand til flygtninge, henviste første gang den 24. april 2017 til den nye dom i forbindelse med en konkret ansøgning om humanitært ophold; en sag, der endnu ikke er afgjort – og det skete igen den 10. maj 2017 i en anden konkret sag, oplyser Michala Bendixen, formand for Refugees Welcome.

Ministerium bliver gjort opmærksom på dom

I brevet af 10. maj 2017 skrev Refugees Welcome direkte til embedsmænd i ministeriet, at »en dom ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i december 2016 … bør føre til en ny praksis« for behandling af de svært syge udlændinge, og hun tilføjede, at »jeg anmoder derfor om, at ministeriet indretter sig efter den nye praksis, som domstolen har anlagt«.

Brevet indeholder en meget præcis og kortfattet analyse af dommens konsekvenser, men uden at ministeriet reagerede eller ændrede praksis.

»Jeg har slet ikke fået noget svar på mine to henvendelser, så jeg ved ikke rigtig, hvad de tænker om de ansøgninger, jeg har sendt ind«, siger Michala Bendixen, som undrer sig over, at sagsbehandlingen i sager om humanitært ophold ikke for længst er blevet stillet i bero.

»Det kan jo ikke være vores opgave som advokater eller organisationer at minde om, hvad der er op og ned i de her sager. Det er ministeriets eget ansvar. De burde jo have stillet de her sager i bero med det samme, da de hørte om dommen. Det er der jo ikke nogen tvivl om«, siger hun.

31-årig udvist trods behovet for hjertemedicin

Også advokat Marianne Vølund henviste den 10. maj 2017 til dommen i en sag om den 31-årige Naser Husseini, der blev tvangshjemsendt til Afghanistan den 28. februar. Ifølge flere eksperter burde Naser Husseini slet ikke være blevet udsendt, da myndighederne ikke i tilstrækkelig grad havde undersøgt, om han i hjemlande kunne skaffe og betale sin hjertemedicin, hvilket ikke er tilfældet.