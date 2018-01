Omskæringsdebat: Lærerforeningen ser intet problem i omstridt novelle Forfatter og tidligere folketingsmedlem Özlem Cekic har skrevet en omdiskuteret novelle om en drengs omskæring til en lærebog i folkeskolen, 'LæseRaketten'. Lærerforeningen ser ikke novellen som et problem, for det er den enkelte lærers beslutning, om bogen skal bruges i undervisningen.

Özlem Cekics omdiskuterede novelle, hvor en piges lillebror skal fejres for sin omskæring, og dette sammenlignes med fejringen af den kristne dåb, møder kritik fra flere sider. Især forkvinden fra Intact Denmark, Lena Nyhus retter skarp kritik af novellen.

Intact Denmark er imod omskæring af børn. Lena Nyhus mener, at det er forkert at sammenligne et kirurgisk indgreb - som er skadeligt, fordi man skærer i en del af den raske krop - med det vandplaskeri, der foregår ved en barnedåb. Dansk Folkeparti vil have novellen trukket tilbage.

Jeg vil foretrække, at vi fastholder den konstruktion og kvalitetssikring, frem for at politikere skal begynde at vurdere, hvad vi må undervise med, og hvad vi ikke må undervise med Dorte Lange, næstformand i Danmarks Lærerforening

Næstformand i Danmarks Lærerforening, Dorte Lange, ser umiddelbart ikke noget problem i, at bogen udkommer til skolerne.

»Det er skønlitterære kapitler, der er deri, og jeg ville ikke bryde mig om, hvis vi som Danmarks Lærerforening skal begynde at blande os i, hvad der må skrives og ikke må skrives«.

Det er lærere og skoler, der vælger undervisningsmaterialet

Novellen indgår i bogen 'LæseRaketten'. Bogen udgives hvert år af Oxfam IBIS til brug for undervisningen i folkeskolen og indeholder blandt andet materiale og artikler, der handler om børn, som bor i lande langt væk fra Danmark.

I foreningen byder de hverken bogen velkommen eller uvelkommen, for de sidder ikke og vurderer alt det undervisningsmateriale, der findes, og som lærerne kan bruge.

Det er noget af det, vi også skal i den danske folkeskole. Vi skal give viden om, hvordan andre har det, og hvordan andres kultur er – det er et af formålene med vores undervisning. Dorte Lange, næstformand i Danmarks Lærerforening

»Vi har generelt ikke holdninger til undervisningsmaterialer. Den måde, jeg vil anbefale vores medlemmer at bruge bogen på, det er den samme måde, som de bruger alt andet undervisningsmateriale. Nemlig at de underlægger det en faglig vurdering - er det noget, som vil give mening at undervise i det fag, jeg har og i den klasse, jeg har? Det er simpelthen lærernes faglige vurdering, som ligger til grund for det«.

Den danske folkeskole skal give viden om andre kulturer

Bogen er gratis, og Dorte Lange ved, at rigtig mange skoler bruger den eller i hvert fald får den udleveret. Den handler om den måde, børn i andre lande lever på, den kultur børnene har og deres livsvilkår.

»Det er noget af det, vi også skal i den danske folkeskole. Vi skal give viden om, hvordan andre har det, og hvordan andres kultur er – det er et af formålene med vores undervisning. Så på den måde er 'LæseRaketten en god bog og et godt supplement med et konkret materiale, som man kan bruge, hvis det er relevant«, siger Dorte Lange.

Ud fra det er det så som sagt lærerne, der tager en faglig vurdering af, hvad man vil bruge i sin konkrete klasse Dorte Lange, næstformand i Danmarks Lærerforening

Næstformanden vil meget nødigt gøre sig til dommer over, hvad der må skrives, og hvad der ikke må skrives. Hun understreger, at det er skolebestyrelserne og skolens ledelse, der er ansvarlige for kvaliteten af undervisningsmateriale, og om vi bruger etisk forsvarligt undervisningsmateriale i skolerne.

»Ud fra det er det så som sagt lærerne, der tager en faglig vurdering af, hvad man vil bruge i sin konkrete klasse«, siger næstformanden og uddyber:

Fagformålet er vigtigt at tage med

Dorte Lange forklarer, at der eksisterer forskellige formål for fagene. For eksempel er fagformålet for kristendomsundervisningen, at man udover at vide en masse om kristendommen, de bibelske fortællinger og deres betydning for vores kulturgrundlag også skal lære om og kende til andre religioner samt den betydning, disse kan have for andre kulturer.