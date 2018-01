Tolkegebyr: Første lov fra 2010 var »en katastrofe« og blev hurtig droppet igen Der har før været gebyr på tolkning hos lægen. Lægerne husker med gru tilbage på dage, hvor børn blev brugt som tolke, og de selv druknede i papir.

Folketinget vedtog under den borgerlige regering 2010 et gebyr på 150 kroner, hvis en udlænding, der havde boet over 7 år i Danmark, ville have tolk med hos lægen.

Loven ligner det lovforslag, den nuværende regering ønsker ført ud i livet – med den undtagelse, at politikerne i dag mener, at det må være muligt for udlændinge at kunne tale ordentligt dansk med en læge efter bare 3 år i Danmark.

Dengang var loven i kraft i under et år, så blev den droppet igen.

»Loven fra 2010 var en katastrofe«, siger professor og overlæge fra Indvandrermedicinsk Klinik på Syddansk Universitetshospital, Morten Sodemann.

Dengang faldt tolkningen med lige over 50 procent Morten Sodemann, Indvandrermedicinsk Klinik på Odense Universitetshospital

»Vi oplevede patienter, der udeblev, patienter, som modtog regninger på tolkninger, der aldrig var udført, eller hvor tolken var for dårlig, patienter, der fik rykkere med girokort et halvt til et helt år efter samtaler, de ikke kunne huske«, siger han.

Resultatet af loven blev, at patienterne blev bange, og at sygehusene druknede i regninger – og i klager over regninger, siger Morten Sodemann.

Ifølge Sodemann har mange flygtningefamilier knap 400 kroner per person til mad, transport, tøj og medicin hver måned.

»De har ikke råd til at betale 150 kroner for en tolk en til to gange om måneden«, siger han.

»Dengang faldt tolkningen med lige over 50 procent. Og det er der er jo ikke nogen, der bliver raskere af. Men der gik også kun otte-ni måneder, så havde sygehusene fået nok, de nægtede at deltage, og ordningen blev droppet igen. Og det vil også ske denne gang, muligvis endda hurtigere, fordi politikerne har flyttet grænsen fra 7 til 3 år«.

Sikkerhedsrisiko

Også Andreas Rudkjøbing, formanden for Lægeforeningen, husker ordningen som frygtelig tidskrævende og bureaukratisk.

»Sidste gang så vi også mange tilfælde, hvor patienter brugte familiemedlemmer og børn som tolke. Og det er dybt problematisk. Børn bliver på den måde slynget ind i forældrenes helbredsproblemer. De bliver en del af noget, som forældre ikke normalt ville involvere deres børn i«.

Når patienter bruger familiemedlemmer som tolk ved lægen, indebærer det en sikkerhedsrisiko, siger Andreas Rudkjøbing.

»Det siger sig selv, at kvaliteten af tolkningen ikke er i orden, hvis der sidder et barn og skal tolke mellem en forælder og en læge. Lægen taler måske om organer, som barnet måske ikke engang kender til eksistensen af«.

Gebyrordningen gik også ud over lægernes arbejdsglæde, siger deres formand.

»I situationer, hvor der ikke var den nødvendige tolkning, eller hvor tolkningen var for dårlig, var det ikke muligt for lægerne at udføre deres arbejde ordentligt og diagnosticere patienten. Og hvis der sker fejl i behandlingen, er det lægens ansvar. Men det er et irriterende ansvar at skulle tage på sig på grund af en lov, der dybest set er en dårlig ide«.