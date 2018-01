Bekymrede advokater: Politiet afhører unge børneporno-sigtede, uden at der er en forsvarer til stede Unge under 18 år er afhørt uden forsvarere, selv om de sigtede risikerer særdeles belastende anmærkninger på straffeattesterne efter at have delt videoklip af pige, der havde sex med en ven.

SAGEN KORT Der er fundet 1.005 sager under efterforskningen af et videoklip, der er spredt via Facebooks Messenger-beskeder. Det viser sig, at delingen af især er sket i hovedstadsregionen. Nordjyllands Politi: 55 sager

55 sager Østjyllands Politi: 77 sager

77 sager Midt- og Vestjyllands Politi: 62 sager

62 sager Sydøstjyllands Politi: 50 sager

50 sager Syd- og Sønderjyllands Politi: 35 sager

35 sager Fyns Politi: 34 sager

34 sager Midt- og Vestsjællands Politi: 47 sager

47 sager Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi: 20 sager

20 sager Nordsjællands Politi: 286 sager

286 sager Københavns Vestegns Politi: 151 sager

151 sager Københavns Politi: 183 sager

183 sager Grønlands Politi: 1 sag

1 sag Udrejst af Danmark: 4 personer De risikerer alle at blive sigtet for overtrædelse af straffelovens bestemmelser om spredning af børneporno. Vis mere

Flere forsvarsadvokater er bekymrede over politiets håndtering af de børnepornosager, der nu rejses mod helt unge mennesker landet over.

De sigtede har delt et til to videoklip af en pige under 18 år, som havde seksuelt samkvem med en ven og indgik i seksuelle handlinger med nogle af hans kammerater.

Men spørgsmålet er, om sagen mod de over 1.000 unge, der foreløbig bliver indkaldt til afhøringer hos politiet, behandles retssikkerhedsmæssigt forsvarligt. Blandt andet er unge under 18 år afhørt af politiet, uden at de har haft en advokat ved deres side. De bliver orienteret om deres ret til at få en forsvarer, men de får det ikke, medmindre de kræver det.

Det er et problem, mener Luise Høj: »Jeg ville aldrig nogensinde tillade, at mine egne børn kom af sted uden en forsvarer«.

Hun er en af de advokater, der er blevet hyret som forsvarer af unge, som politiet vil tale med om delingen af videoklippet.

Socialrådgivere kan ikke hindre retsmæssige fejltrin

Politiet lader de unge ledsage af forældre eller repræsentanter fra kommunen, når de skal afhøres.

»Men socialrådgiverne kender til sociallovgivningen. De har ikke kendskab til, hvornår der eventuelt er tale om et strafferetligt forsæt«, siger Luise Høj med henvisning til, at de unge næppe har haft vilje til at overtræde loven, da de delte optagelserne.

»Forældre og den sociale repræsentants rolle er nærmere at give den unge en vis tryghed under afhøringen. De varetager jo ikke den unges interesser på samme måde, som en forsvarer gør«, finder hendes kollega Mette Grith Stage.

En repræsentant for kommunen besidder ikke den nødvendige juridiske indsigt i det her. Det har en forælder heller ikke. Kristian Mølgaard

Samme bekymring har Kristian Mølgaard, der er formand for Landsforeningen af Forsvarsadvokater.

»En repræsentant for kommunen besidder ikke den nødvendige juridiske indsigt i det her. Det har en forælder heller ikke. Og bekymringen over, at man sigter folk, uden at de er bistået af en advokat bliver absolut forstærket af, at det i sagen her er meget unge mennesker«.

Han er tilhænger af, at det slet ikke skal være muligt for politiet at afhøre unge under 18 år, uden at de har en forsvarer ved deres side.

»Det ville være pænt af retssamfundet, hvis det ikke blot var en ret, men også et krav«.

Beviserne angribes af flere forsvarere

Når det gælder sigtelserne, så er bevismaterialet ifølge politikommissær Henrik Gunst fra Nordsjællands Politi solidt.

»Vi har dokumentationen på plads«, understreger han.

Selvfølgelig skal de have et eller andet rap over nallerne, men derfra og til at skulle have en dom for børneporno er der et stykke vej. Mette Grith Stage

Men flere af forsvarsadvokaterne ser huller i sigtelserne. Skal en ung, der deler et videoklip af en seksuel akt, kunne gennemskue, om deltagerne er over eller under 18 år - og om der dermed er tale om børneporno. Og havde de det nødvendige forsæt?

Mette Grith Stage er ikke overbevist om, at de unge sigtede skal kunne aldersbestemme aktørerne nærmere.

»Det mener jeg egentlig ikke, at de kan. Det kan i hvert fald være vanskeligt at vurdere, om en person er 17 eller 19 år«, siger hun.

Det er imidlertid ikke sikkert, at det i sig selv kan veje tungt ved en afgørelse i en domstol:

»Men efter retspraksis stilles der ikke specielt høje krav, før det konkluderes, at sigtede burde have haft en fornemmelse af alderen«.