Byretten har taget stilling: Det var ulovligt, da politiet anholdt Politikens fotograf Martin Lehmann får medhold i, at han ikke skulle anholdes, fordi han nægtede at følge politiets anvisninger og fortsatte med at fotografere.

Det var ikke berettiget, da politiet anholdt Politikens fotograf og forhindrede ham i at fortsætte med at tage billeder.

Sådan lyder det fra Retten i Sønderborg, der i dag har afsagt dom i den principielle sag mod Martin Lehmann.

Bøden mod fotografen ophæves.

Og byretten erklærer over for politiet, at betjentene ikke havde loven på deres side, da betjentene kørte fotografen i arresten, fordi han nægtede at forlade den sønderjyske motorvej, hvor han dækkede flygtningestrømmen, som var kommet ind over den danske grænse.

»Hensynet til nyhedsformidlingen i den konkrete situation må tillægges en sådan vægt, at tiltaltes nægtelse ikke kan betragtes eller anses som uberettiget«, lyder dommen fra Retten i Sønderborg.

Med andre ord: Martin Lehmann gjorde det rigtige, da han nægtede at følge politiets anvisninger.

Nægtede at betale bøde

Martin Lehmann blev anholdt 9. september 2015.

Den dag vandrede omkring 300 migranter og flygtninge ad den sønderjyske motorvej E45. En række journalister og fotografer var til stede. Men da politiet op ad eftermiddagen beordrede pressen væk, gik Martin Lehmann tilbage på asfalten.

Det resulterede i en anholdelse, Martin Lehmann blev kørt i arresten og fik en bøde på i alt 1.500 kroner.

Det er en bøde, Martin Lehmann har nægtet at ville betale.

Fotografen er blevet bakke op af både Politiken og fagforbund, når han har fastholdt, at anholdelsen ikke var berettiget. Og først i mandags - to år og fire måneder efter anholdelsen - kom sagen for retten, hvor Martin Lehmann så kunne forklare dommeren og de to domsmænd i Retten i Sønderborg, at der var tale om en historisk begivenhed, som han havde både ret og pligt til at dække.

Politiet har omvendt argumenteret for, at det var nødvendigt at fjerne pressen, fordi de »opildnede« migranterne og flygtningene i at blive på E45 og vandre videre mod Sverige. Desuden har to ledere fra politiet forklaret, at påbuddet var af hensyn til journalisternes egen sikkerhed, da der blev kastet vand og madvarer ned til menneskemængden fra en motorvejsbro.

Retten i Sønderborg køber dog ikke politiets argumenter.

»... det er vigtigt, at der gives medierne lejlighed til at skildre begivenheder, der angår emner af offentlig interesse, og som skønnes at have en sådan nyheds- og informationsværdi, at de bør omtales«, lyder i dommen.

I retten har myndighederne også argumenteret, at pressen blot kunne dække begivenhederne fra andre steder end selve motorvejen.

Men fra domsmandsretten lyder det, at pressen reelt blev afskåret fra at udføre deres arbejde den dag.

»... idet muligheden for en fyldestgørende og professionel dækning af begivenheden fra motorvejsbroer, marker, rabatter og lignende var svag eller stærkt begrænset«, lyder det i dommen.