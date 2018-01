Minister bakker op: Det var det helt rigtige at sige nej til at betale beskyttelsespenge Inger Støjberg håber, at den unge iraner Ali Parnian åbner et nyt bageri et andet sted.

Der lå stadig glasskår på gulvet, da udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) tirsdag eftermiddag besøgte det raserede Kaj Bageri i Tingbjerg for at give sin opbakning til den unge iranske bager Ali Parnian.

Bageriet blev i sidste uge udsat for omfattende hærværk af en gruppe maskerede personer, som blev optaget på et overvågningskamera. Ali Parnian har forklaret, at hærværket var et svar på, at han havde nægtet at betale beskyttelsespenge. I stedet meldte han sagen til politiet, som nu arbejder på at finde de skyldige.

Og det var det helt rigtige at gøre, sagde Inger Støjberg, da hun var trådt et par meter ind i det ødelagte bageri sammen med Ali Parnian.

»Jeg er fuld af respekt for, at du gik til politiet. Det er sådan, det skal være i Danmark«, sagde ministeren, der derefter fik sig en lang snak og en rundvisning i bageriet, hvor der siden i torsdags ikke længere er blevet bagt brød eller kager.

Masser af sympati

Til gengæld har sagen rejst en storm af sympati for den 19-årige iraner, der kom til Danmark som flygtning for et par år siden og har drevet det lille bageri i et halvt års tid.

Mandag startede den konservative gruppeformand Mette Abildgaard en indsamling, der egentlig bare skulle have skaffet penge til en buket blomster og lidt chokolade, men som indtil nu er løbet op i 360.000 kroner, som vil blive overbragt til Ali Parnian efter de gældende regler for den slags.

Og lige som den konservative gruppeformand har sagt det, lagde Inger Støjberg under besøget i Tingbjerg vægt på, at det var et samlet Folketing, der støttede Ali Parnians modstand mod beskyttelsespenge.

»Det er fra alle Folketingets partier, der er opbakning«, sagde ministeren, der også mente, at der var tale om et kollektivt politisk ansvar for, at det er kommet dertil, at en ung iransk bager får ødelagt den lille forretning i et alment boligområde, som han forsøger at bygge op.

»Uanset om vi har haft røde eller blå regeringer har vi ikke formået at løse det her, fordi vi ikke har taget fat om nældens rod«, sagde ministeren.

Hun betegnede hærværket som »et eksempel på, at vi i parallelsamfund ser en direkte modkultur til den danske kultur«, og det vil regeringen søge at gribe ind mod med en udspil, der skal rydde op i ghettoerne.

Godt brød

Ministerens besøg var blevet lidt af en mediebegivenhed, så det var mere end svært for de lokale beboere at finde ud af, hvad der foregik bag den mur af journalister og kamerafolk, der havde barrikaderet Kaj Bageri.

Et par lokale kvinder med rødder i Afrika fortalte, at de havde været glade for at komme i bageriet, som solgte godt brød efter iranske opskrifter, mens en gruppe af unge mænd i sorte træningsbukser ikke lagde skjul på, at de og den unge iraner ikke var de bedste venner.

Ministeren havde før sit besøg opfordret hærværksmændene til at møde op, når hun kom på besøg, og inden hun forlod Tingbjerg betegnede hun dem som »en flok kujoner«.

Formanden for den lokale cricketklub, der har omkring 200 medlemmer, benyttede lejligheden til at komme i direkte dialog med ministeren. Han opfordrede hende til at komme oftere ud til Tingbjerg for at se de mange gode tilbud, som der skabes for de unge mennesker, og som godt kunne have brug for lidt ekstra støtte.

Inger Støjberg svarede, at hun flere gange har været på besøg i Tingbjerg, ligesom hun også mødte op for at støtte en værtshusejer på Nørrebro, der for et par år siden kom i samme situation som Ali Parnian.

Og så håber ministeren, at »han åbner et bageri et andet sted«, sagde hun.

Om det bliver under navnet Kaj Bageri er ikke til at sige, men Ali Parnian forklarede i en pause, at navnet ikke har noget med det danske drengenavn at gøre. Kaj betyder grantræ i Iran.