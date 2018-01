Forsvarets specialfly redder flere hundrede migranter i Middelhavet

I anledning af at 11. og sidste sæson er sat i gang på DR, før programmet flytter til TV 2, kunne man i lørdags læse flere artikler i Politiken om et program, der er så meget mere end reality-tv.

Det er jagten på sandhed og en unik chance for, at helt almindelige mennesker kan slå igennem. Men ’X Factor’ arbejder ikke i folkets tjeneste. Det er et program, der skaber et forskruet billede af en i forvejen presset musikbranche, dyrker en selvoptaget anerkendelsessøgende individualitetskultur og latterliggør tilfældige danskere, der køber ideen om den hurtige vej til penge, succes og berømmelse.

En af artiklerne var en reportage fra en programoptagelse, hvor læseren mødte ’X Factor’-deltageren Rasmus. Han har meldt sig til ’X Factor’, fordi han er utilfreds med sit arbejde som tømrer og håber, at ’X Factor’ bliver vejen til et erhverv, der gør ham glad om morgenen. Rasmus tror ligesom seerne på, at musikbranchen er et sted, hvor man bare skal ses og opdages, og vupti, så har man, hvad der svarer til et fuldtidsjob. Det er lykkedes ’X Factor’ at skabe og fastholde denne præmis, og derfor er det et spændende program, hvor alt er på spil for deltagerne.

Problemet er, at musikbranchen ikke er sådan. Det er i hvert fald ikke min opfattelse efter 11 år i forskellige klassiske kor og snart 3 år på musikgymnasium. Det, jeg har hørt, er, at man skal øve sig, så fokuseret man kan, så meget man kan, man skal komme til sine timer, og man kommer nok til at arbejde hårdt og leve af havregrød resten af livet.