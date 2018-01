Der tegner sig et flertal: Nu skal udenlandske forskere ikke længere politianmeldes for at dele ud af deres viden Det giver ikke mening, at forskere straffes for at holde oplæg og undervise, mener regeringen. Socialdemokratiet bakker op.

Reglerne for udlændinges bijobberi er for »ufleksible«.

Ja, og faktisk går det ikke kun ud over de mennesker, som kommer til Danmark med en arbejdstilladelse. Nej, det går også ud over alle os andre, som afskæres fra den vigtige viden, de tager med ind over grænsen.

Det erkender regeringen, der nu vil ændre reglerne, efter Politiken og Danmarks Radio i den seneste tid har sat fokus på, hvordan den nuværende lovgivning resulterer i bøder og politianmeldelser til blandt andre udenlandske forskere, hvis de underviser eller holder foredrag andre steder end på det universitet, de har en arbejdstilladelse.

Med et lovforslag bliver der lagt op til, at den praksis standses. Reglerne er forældede, lyder det fra regeringen, der konkret foreslår, at forskere fra udlandet nu får mulighed for at tage imod alt det ekstra arbejde ude i byen, de vil, uden at de skal sende en særskilt anmodning til de danske myndigheder.

Andre sager Udvist efter rod i rengøringen 12-tals studenten Marius Youbi blev i januar 2016 udvist fra Danmark, fordi han i 2 måneder arbejdede mere end de 15 tilladte timer om ugen som rengøringsassistent, så han kunne betale for sit ingeniørstudie på Aarhus Universitet i Herning. Youbi havde betalt 276.000 kroner for studiet, da han – trods demonstrationer og 18.000 underskrifter fra vrede borgere – blev udvist til sit hjemland, Cameroun, Måneden efter kom han tilbage til Danmark, da Ikast-firmaet KK Wind Solutions ansatte ham som fuldt lønnet ingeniør. En stor bøde til kammermusikeren Den internationalt anerkendte kammermusiker Rachel Bullen blev i februar idømt 33.000 kroner i bøde, da hun brød stedfæstningen i sin arbejdstilladelse. Hun havde uden at få lov spillet med andre end Esbjerg Ensemble, og dertil havde hun undervist en talentfuld elev på Kolding Musikskole, som fik en bøde på 80.000 kroner. »Jeg følger mig ikke længere velkommen i Danmark«, sagde Rachel Bullen om dommen, som fik hende til at forlade Danmark og rejse hjem til Australien. DTU fik bøde for betaling til censor Berlingske skrev i oktober, at Danmarks Tekniske Universitet havde modtaget en bøde på 60.000 kroner for at betale en amerikansk forsker fra Syddansk Universitet for at være censor. I artiklen klagede Novo Nordisk over reglerne. Chef for talentrekruttering Hans Ubbe Ebbesen fortalte, at Novo havde mistet sin fast-track-adgang, fordi en studerende havde arbejdet mere, end reglerne tillod: »Det er kritisk for os. Vi gør alt, hvad vi kan, for at leve op til de ret strenge krav«. Vis mere

Andre udenlandske arbejdere bør også kunne bijobbe andre steder end det sted, der står på deres arbejdstilladelse. Dog kun maksimalt 12 timer om ugen i gennemsnit, foreslår regeringen, der i begge tilfælde sætter som eneste krav, at arbejdet ligger inden for det felt, personen i forvejen beskæftiger sig med.

»Vi skal have gjort de her regler smidigere, så vi opretholder vores status som et attraktivt land for kvalificeret arbejdskraft. Det er klart, at når jeg bliver gjort opmærksom på, at vi har nogle regler, der spænder ben for det mål, så vil jeg gøre, hvad jeg kan for at ændre dem«, skriver udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) i en pressemeddelelse.

Ministeriets pressetjeneste oplyser, at ministeren ikke har tid til at stille op til et interview for at uddybe.

Et umiddelbart flertal

I dag var Socialdemokratiet til et møde med ministeren, hvor reglerne var på dagsordenen. Partiet er klar til at bakke op om regeringens lovforslag, der også vil give udlændinge med opholds- og arbejdstilladelse lov til at tage imod ulønnet, frivilligt arbejde uden at skulle ansøge om det.

Dermed tegner der sig allerede nu et smalt flertal bag de nye regler.

»Selvfølgelig skal en forsker have lov til at holde et foredrag uden at skulle udfylde en blanket først. Vi synes, forslaget fra regeringen ser godt ud. Det her får vi vedtaget i løbet af foråret«, bebuder Socialdemokratiets udlændinge- og integrationsordfører, Mattias Tesfaye.

Han blev første gang klar over de »rigide regler«, da han i Politiken læste om den amerikanske og internationalt anerkendte forsker Brooke Harrington, som kunne se frem til en bøde, fordi hun havde sagt ja til at holde oplæg om skattesnyd for Skat og Folketinget, hvilket selvsagt ikke er en del af Copenhagen Business School, det sted, hun har en arbejdstilladelse.

Med de nuværende regler kan folk som Brooke Harrington også straffes for det ’ulovlige arbejde’ ved at miste retten til at kunne søge permanent opholdstilladelse i Danmark i 15 år. En karensperiode, som Venstre-regeringen selv forlængede fra 5 til 15 år med sin såkaldte ’smykkelov’.

Bliver regeringens nye lovforslag vedtaget, sløjfes denne karensperiode dog for de udlændinge, der har opholdstilladelse i Danmark, lyder det fra regeringen.

»Og det er vigtigt. De nuværende regler er jo ikke engang uden for skiven. Det rammer ikke engang den væg, som skiven hænger på«, mener Mattias Tesfaye.