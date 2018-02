Sundhedsstyrelsen: Næsten dobbelt så mange unge tager kokain i dag som for 17 år siden

Kokain er et ekstremt luksusorienteret stofbrug. Da jeg inden finanskrisen interviewede stofbrugere, talte de meget om den symbolske værdi Jakob Demant

Stigningen af kokainforbrugere i 2017 er dog signifikant, skriver Sundhedsstyrelsen i rapporten. Det samme mener centerleder Mads Uffe Pedersen fra Center for Rusmiddelforskning:

»Det er en forholdsvis tydelig stigning. Hvor amfetamin for 15 år siden var mere udbredt, er kokain i dag det mest populære feststof. Det bruges af en ret bred socialgruppe, når der skal gang i den. Både af de unge og smarte og folk med psykiske eller personlige problemer«, siger Mads Uffe Pedersen.

Ifølge Jakob Demant kan en del af stigningen skyldes, at unge i dag er mere villige til at indrømme stofbrug end tidligere. Det baserer han på, at diskursen omkring brugen af stoffer er mindre stigmatiseret end for 20 år siden.

»En anden forklaring kan være, at kokain er et ekstremt luksusorienteret stofbrug. Da jeg inden finanskrisen interviewede stofbrugere, talte de meget om den symbolske værdi, at det var et udtryk for økonomisk overskud«, siger Jakob Demant og tilføjer:

»Måske stiger kokainforbruget igen, fordi det økonomiske råderum blandt unge er større, end for et par år siden. Det kan være konjukturfølsomt«.

Stigningen kan dog også skyldes den kultur, unge forbruger. TV-serier som Narcos og kokain-hyldende rapmusik kan have en effekt på måden, unge taler om stoffen.

»Kultur kan sagtens påvirke opfattelsen af et bestemt stof i samfundet over tid, og det giver et sprog at tale om stofferne på. Men det er vigtigt at tilføje, at dem, der generelt er negativt indstillede for at prøve stoffer, næppe overskrider den tærskel på grund af kulturforbrug«, siger Jacob Demant.

Han tilføjer, at danske unge generelt er blevet mindre kriminelle, tager færre stoffer og begynder at drikke senere, end for 20 år siden. Altså er der tale om en lille subgruppe, hvor forbruget stiger.

Stadig farligt

De tre stofeksperter advarer dog om, at der er risici forbundet med et kokainforbrug.

»Kokain er både fysisk og psykisk farligt. Det øger risikoen for hjerteanfald og åndedrætssvigt, og statistisk set drikker man også mere, hvilket kan give alkoholforgiftning«, siger Isabella Koppel og fortsætter:

»Psykisk kan kokainbrug udløse psykoser, depressioner, angst og at man bliver paranoid. Hvis nogle af jeres læsere føler, deres forbrug har taget overhånd, er det vigtigt at sige, de kan søge anonym og gratis behandling«.

Vi kan se, at ekstroverte personer, der har fuld knald på og er 'lidt smartere' end gennemsnittet, har højere risiko for at udvikle et stofmisbrug Mads Uffe Pedersen

Og i princippet kan det være hvem som helst, som udvikler et stofbrug. Selv om et misbrug statistik set har en social slagside - lavtuddannede og kriminelle - er også udadvendte og folk med høj social kapital, der er i farezonen.