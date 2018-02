Fagforeninger melder om større behov for jobhjælp Regeringen vil udflytte arbejdspladser, og selv de ansatte, der ikke er berørt, søger hjælp og råd om nye karriereveje og det gode cv.

Statsansatte giver tre af landets største fagforeninger sved på panden i disse uger. Hundredvis af medlemmer af Djøf, Dansk Magisterforening og HK har siden januar ringet for at få rådgivning om deres karrieremuligheder, fordi regeringen vil rykke 1.824 statslige arbejdspladser til provinsen.

Hos magistrene beretter formand Camilla Gregersen, at et flertal af de berørte medarbejdere søger nyt job.

»Vi oplever et øget tryk på at rådgive om karrieresparring og cv-tjek. Det tyder på, at mange af vores medlemmer, der er blevet udpeget til at flytte, ikke flytter med. Det gør selvfølgelig noget ved arbejdspladsen, at folk søger væk. Det destabiliserer de faglige miljøer«, siger hun.

Sammenlignet med den første udflytningsrunde, der blev præsenteret i oktober 2015, er der kommet »et større run på«, forklarer chefkonsulent hos Djøf, Maja Kure Kristensen. Og som noget nyt søger medlemmer, der ikke er berørt af regeringens flytteplaner, også efter nyt job af frygt for en ny runde.

»Det er ikke mange, men det er en indikation af, at nogle tænker: ’Nå, okay, nu har jeg fået nok. Jeg vil ikke vente på en tredje runde’«, siger Maja Kure Kristensen, der har opgjort, at Djøf har været i kontakt med cirka 300 ’udflytningsramte’ medlemmer siden januar.

Når medlemmerne ringer, går en palet af spørgsmål igen. Hvad er mine rettigheder? Eller hvordan undgår jeg at flytte med? Kan jeg overhovedet finde et nyt arbejde? Og hvordan skriver jeg et godt cv?

Ukendt tidspunkt skaber uro

Fagforeningerne oplever, at de berørte medarbejdere er frustrerede over deres situation. Den absolutte højdespringer på frustrationsskalaen er, at der ikke er sat en dato på flytningen. Det påvirker især dem, der er indirekte berørt af udflytningen, altså hvor kun dele af arbejdspladserne flytter ud, mens resten bliver i hovedstadsområdet.

»Jeg forstår godt, at der er en frustration blandt folk. Det faglige miljø kan blive opløst og splittet ud på 1.000 arbejdspladser. Det er et livsindgreb. Og folk er bekymrede over, hvad udflytningen betyder for deres arbejdsplads. Hvad sker der ved det, som de virkelig kerer sig om, når mange helt nye folk skal påtage sig opgaverne? Det illustrerer deres engagement i deres arbejde, fordi de er bekymrede for, om det går ud over borgerne i form af ringere service«, siger Camilla Gregersen.

Kan nye medarbejdere ikke levere den service, som jeres medlemmer har kunnet?

»Jo, men det er klart, at hvis du laver en total udskiftning af medarbejderstaben, så er det vanskeligt fra day one at levere det samme som før«.

At udsætte folk for »livsindgreb«, som magistrene kalder det, er ikke målet med udflytningsplanen. Derimod skal den skabe vækst.

I alt har regeringen præsenteret to runder for udflytningen af statslige arbejdspladser, hvor rundt regnet 3.900 og 1.800 arbejdspladser skal rykke ud i landet. I anden runde er den største arbejdsplads Miljøstyrelsen, hvor 440 arbejdspladser skal rykke til Odense.

Et nyt arbejdsvilkår

Efter den nye runde af udflytninger står det klart, at ansatte i det offentlige er underlagt nye vilkår, mener Maja Kure Kristensen.