Danskerne er på vej mod EU-rekorder i arbejde I 2030 vil Danmark være det land i EU, hvor flest arbejder. I 2050 vil vi have EU’s højeste pensionsalder.

Danskerne vil i de kommende årtier stige til tops på ranglisterne over lande, hvor flest er i arbejde, og hvor folk går senest på pension.

I dag ligger Danmark på en fjerdeplads på listen over EU-lande med højest andel af den voksne befolkning i arbejde. Men ifølge EU-Kommissionen vil Danmark i 2030 være kommet op på 1.-pladsen.

Samtidig har Danmark kurs mod i 2050 at være landet med EU’s højeste pensionsalder – 4,5 år højere end i Sverige.

Både den høje beskæftigelse og den høje pensionsalder skyldes, at der gennem de seneste 12 år er vedtaget en række reformer for at øge arbejdsudbuddet, hvilket vil sige at få befolkningen til at arbejde mere. Det viser en analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, AE.

Hvis nye reformer øger uligheden, kan det få folk til at tvivle på fordelene ved globalisering Michael Svarer, overvismand

Reformerne forkorter dagpengeperioden og forhøjer pensionsalderen, men meget af det sker først i de kommende år.

Udsigten til europarekorder er udtryk for en positiv udvikling, vurderer økonomisk overvismand Michael Svarer. Rekorderne skyldes, at Danmark har sikret sig råd til at drive det danske velfærdsapparat, når der kommer flere ældre.

»På lang sigt ser det nu ligefrem ud til, at vi indkræver flere skatter, end vi har brug for. Danmark har i den forstand fået et luksusproblem«, siger Michael Svarer, der er professor ved Aarhus Universitet.

I 00’erne sagde økonomer, at jorden brændte under Danmark, fordi der ikke ville være råd til, at der kom flere ældre.

»Fremover må diskussionen om reformer basere sig på noget andet end den brændende platform. De seneste års reformer har bragt Danmark i en situation, hvor der ikke længere er akut behov for reformer til at øge arbejdsudbuddet«, siger Michael Svarer.

Dette betyder dog ikke, at alt nu er perfekt, understreger Michael Svarer. For eksempel er der blandt danske ufaglærte og folk med anden etnisk baggrund færre, som er i beskæftigelse, end i andre lande inden for de samme grupper.

I AE er man enig med overvismanden i, at tiden er inde til at fokusere indsatsen på at uddanne ufaglærte, så de kan komme ind på arbejdsmarkedet.

»I det hele taget bør regeringen holde op med at fokusere så meget på at øge arbejdsudbuddet endnu mere og i stedet fokusere på at sikre et mindre nedslidende arbejdsmiljø, så flere kan holde til at blive på arbejdsmarkedet«, siger senioranalytiker Emilie Agner Damm fra AE.

Beskæftigelsesministeren er glad for, at Danmark har kurs mod EU-rekorder.

»Det skal vi være stolte af. Det har et bredt flertal i Folketinget æren og ansvaret for«, siger Troels Lund Poulsen (V).

Han er enig i, at der nu er behov for fokus på forebyggelse for at sikre, at folk kan holde til at blive længere i arbejde. Men han mener, at der er brug for flere reformer til at øge arbejdsudbuddet.

Flere reformer kan øge uligheden

Regeringen skal holde sig for øje, at flere reformer kan give en ubalance, advarer Michael Svarer.

Det danske arbejdsmarked hviler på, at arbejdsgiverne relativt let kan fyre folk, mod at de fyrede så til gengæld beskyttes mod fattigdom, mens de søger nyt job. Det kaldes flexicurity.

Beskyttelsen af fyrede er beskåret i de seneste reformer. Hvis de fyrede ikke får hjælp til at komme videre, kan det øge uligheden, påpeger Michael Svarer:

»Intet tyder på, at man er gået for langt allerede, men det er vigtigt at holde øje med. Hvis nye reformer øger uligheden, kan det få folk til at tvivle på fordelene ved globalisering, som man ser det i USA. Det kan også gøre befolkningen teknologifjendsk, når folk mister deres job til robotter. Det vil være til skade for Danmark«.

Troels Lund Poulsen ser ingen fare for at gå for langt med reformerne.

»Der er ingen i den her regering, som vil smadre flexicurity-modellen«.