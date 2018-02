Forsvarer om dobbeltstraf i ghettoer: »Det gør op med det fundamentale princip om, at vi straffer samme handlinger ens« Regeringens forslag om at fordoble straffene for forbrydelser, der begåes i ghettoerne, gør op med grundliggende principper i retsvæsenet, advarer forsvarsadvokat.

»Det gør op med de fundamentale princip om, at vi straffe samme handlinger ens«.

Regeringens forslag om at indføre dobbeltstraf for forbrydelser, der begås i landets ghettoer, får skarp kritik fra advokat Eigil Strand.

Han har været forsvarer for en af de unge mænd, forslaget er rettet mod, da han repræsenterede en teenager fra det belastede boligområde Motalavej i Korsør efter røverier i området.

Drengen og hans kammerat fik hver et års fængsel for overfald og røverier. Med regeringens forslag lægges op til, at forbrydelserne skulle takseres til en dobbelt så hård straf, fordi den blev begået i det belastede boligområde.

Det påhviler regeringen at forklare, hvorfor det ikke er tilfældet. Det vil blive meget svært, mener jeg. Så jeg vil mene, at forslaget er på gyngende grund juridisk Kirsten Ketscher, professor ved Københavns Universitets Juridiske Fakultet

Dobbeltstraf vil være diskrimination

Professor ved Københavns Universitets Juridiske Fakultet Kirsten Ketscher vurderer, at en indføring af dobbeltstraf i ghettoområder sandsynligvis vil være i strid med både dansk lov, menneskerettighedskonventionen og FN's konvention mod racediskrimination.

Det vil det, fordi det vil være diskrimination på baggrund af afstamning, skriver Ritzau.

»I diskriminationsretten skelner vi mellem direkte og indirekte diskrimination. Direkte diskrimination er lovgivning åbenlyst rettet mod personer eksempelvis med anden afstamning end dansk. Indirekte diskrimination er det forhold, at en tilsyneladende neutral lov i virkeligheden rammer bestemte etniske grupper hårdt« siger Kirsten Ketscher til Ritzau.

»Det synes jeg, man kan antage, er tilfældet her. For dem, der i højeste grad vil blive ramt, er sandsynligvis dem, der bor i området«, siger hun.

Gyngende juridisk grund

I selve regeringens definition af, hvad der bliver udpeget som ghettoområder, er andelen af beboere med ikkevestlig baggrund høj. Beskyttelsen mod diskrimination i dansk lovgivning er sikret via FN's konvention om afskaffelse af racediskrimination, der blev ratificeret i 1971.

Her forpligter Danmark sig til »aldrig ved nogen handling at indlade sig på racediskrimination«. Også Den Europæiske Menneskerettighedskonvention dækker racediskrimination.

»Så der vil være strenge krav til at retfærdiggøre sådan en lov fra regeringens side. Når vi er i strafferetten, hvor man frihedsberøver borgerne, bliver der stillet strenge krav. For mig er der ingen tvivl om, at der vil være tale om retsstridig diskrimination i forhold til både Den Europæiske Menneskerettighedskonvention og FN's konventioner,« siger Kirsten Ketscher.

»Det påhviler regeringen at forklare, hvorfor det ikke er tilfældet. Det vil blive meget svært, mener jeg. Så jeg vil mene, at forslaget er på gyngende grund juridisk,« siger hun til Ritzau.

Der er er mærkeligt signal at sende. Ikke kun et mærkeligt signal, men et forkert signal. Eigil Strand, forsvarer

Princip om ens straffe til alle

Forsvarsadvokat Eigil Strand, der understreger, at han endnu ikke har læst forslaget i detaljer, ser mange problemer ved lovforslaget om dobbeltstraf i ghettoområderne.

»Der er alle mulige og generelle problemer ved at indføre særlige straffe for særlige grupper af borgere. Så det skal overvejes ganske nøje«, siger forsvarsadvokaten.

»Der er er mærkeligt signal at sende. Ikke kun et mærkeligt signal, men et forkert signal. Det er den helt forkerte vej at gå«.

Gennemføres forslaget, som justitsminister Søren Pape (K) har præsenteret i Berlingske, vil det blive angrebet intenst i retssalene, venter Strand:

»Jeg vil lægge vægt på det grundliggende udgangspunkt, at vi i Danmark har samme straf for samme handling, så man som borger har gennemsigtighed og forudsigelighed i forhold til, hvad straffen for en lovovertrædelse bliver«.