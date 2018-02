Politikere undrer sig: Rigspolitiet får adgang til dna-center

Politikere undrer sig

Sundhedsministeriets svar bliver mødt med bekymring og tavshed blandt sundhedsordførere i Folketinget.

Kirsten Normann Andersen (SF) sagde torsdag, at forligskredsen bag Nationalt Genom Center har aftalt, at »data ikke bruges til andre formål, for eksempel som dna-register for politiet eller forsikringsselskaber«.

Det overrasker hende, at ministeriet nu vurderer, at politiet alligevel kan få adgang:

»Det er min opfattelse, at den aftale, vi har lavet, indebærer, at man har lukket af for, at alle mulige andre kan få adgang til de her informationer. Det handler i bund og grund om at sikre, at borgerne kan have tillid til, at det, som de henvender sig med i sundhedssektoren, er fortroligt«.

SF-ordføreren vil nu bede om et klart svar fra ministeren.

Hvis politiet får adgang, vil SF så fortsat støtte lovforslaget?

»Nu vil jeg gerne lige høre, hvad ministeren svarer på de spørgsmål, som vi stiller hende, før jeg tager stilling til det«, svarer hun.

Også May-Britt Kattrup (LA) fastslog torsdag, at »forsikringsselskaber, politiet og arbejdsgivere ikke kan få adgang til de oplysninger, som opbevares af Nationalt Genom Center«.

Hun kalder de nye oplysninger »bekymrende«.

»Men jeg har fået at vide af ministeriet, at det kan, og det er kun et måske, lade sig gøre, hvis der er terror her i landet, og hvis politiet får en dommerkendelse«, siger May-Britt Kattrup og tilføjer:

»Skulle det forholde sig anderledes, må vi selvfølgelig tage det op til fornyet overvejelse, men jeg har ikke grund til at tro det. Jeg forholder mig til de oplysninger, jeg har fået fra ministeriet«.