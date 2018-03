Hun var 9, da Ungdomshuset blev ryddet - 11 år senere taler hun dunder på årsdagen

»1. marts. Vores kampdag«. Det står på banneret, i fronten af det optog, der består af ca. 400 sortklædte demonstranter. De går igennem Nørrebros gader og op mod Gammel Torv og er aktivister fra Ungdomshuset. Selvom det denne torsdag er 11 år siden, Ungdomshuset på Jagtvej 69 blev ryddet, og der i 2008 åbnede et nyt på Dortheavej 61 i Københavns Nordvest-kvarter, demonstrerer de stadig.

De vil have, »at kommunen indrømmer de mange fejl den lavede dengang«, og de vil have et nyt ungdomshus på Nørrebro, står der på demonstrationens Facebook-begivenhed.

Hvert år siden rydningen den 1. marts 2007 har aktivisterne samlet sig på Blågårds Plads på Nørrebro, hvor demonstrationerne altid starter.

Foto: Jacob Ehrbahn 1. marts er demonstranternes årlige kampdag for et ungdomshus på Nørrebro.

Nogle af dem var kun børn, da huset blev ryddet i 2007. Det gælder blandt andet den nu 20-årige kvinde, der holder tale for demonstranterne, inden politiets hollændervogn tænder sit blå blink og leder de sortklædte aktivister gennem trafikken mod rådhuset. Hun var ni år gammel, da Ungdomshuset på Jagtvej 69 blev ryddet, og nåede kun at være i huset få gange. Alligevel sætter hun ord på demonstranternes vrede.

»Da Borgerrepræsentationen tog vores ungdomshus fra os, efterlod de et tomrum. Der er ganske vist kommet et nyt hus på Dortheavej 61 i Nordvest, men det ændrer ikke på, at Nørrebro siden 1. marts 2007 har manglet sit eget Ungdomshus«, siger hun fra en lastbil, der spiller antiautoritær musik.

»Retfærdigheden og loven kommer aldrig til at være på vores side, for den er skabt af et system, der er vores fjende«, siger hun.

Talen får demonstranterne til at huje, og de klapper med deres vanteklædte fingre i de fire minusgrader, der på grund af chillfaktoren føles som minus 11.

Foto: Jacob Ehrbahn Demonstranter på Københavns Rådhusplads vender deres langfingre mod rådhuset.

Hummus og fuckfinger

Det er en blandet skare af folk, der er mødt op. Nogle af dem kom i Ungdomshuset, mens det stadig lå på Jagtvej fra 1982 til 2007. Andre har først sluttet sig til miljøet under de ugentlige torsdagsdemoer, der forløb frem til åbningen af Dortheavej 61 i oktober 2008. En stor skare af unge har først sluttet sig til endnu senere.

Hvert år samles de den 1. marts på Blågårds Plads, når der er gået endnu et år efter rydningen af Jagtvej 69. Det er nærmest rituelt, og en af demonstranterne fortæller til Politiken, at disse demonstrationer er meget symbolske og knyttet til husets historie. Derfor går den årlige demonstration normalt forbi Jagtvej 69, men dette år er kursen i stedet sat mod Gammel Torv, tæt på Københavns Rådhus.

Ingen repræsentanter fra Ungdomshuset har lyst til at tale med journalister. Da Politiken spørger en af demonstrationens arrangører, om han kan introducere husets pressegruppe, konstaterer han med et køligt blik, at de ikke har noget at sige.

En demonstrant fortæller, at medierne er en del af det system, man kæmper imod. Et system, af bl.a. politikere, journalister og politifolk.