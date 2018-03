Renovering af Mjølnerparken har trukket ud i 7 år Regler og bureaukrati forsinker planer om et bedre boligområde, siger Mjølnerparkens boligselskab.

Boligminister Ole Birk Olesen (LA) truer i forbindelse med regeringens ghettoplan med at tvangsopløse og ekspropriere ghettoer og sælge eller nedrive bygninger, hvis boligselskaberne ikke inden for et halvt år kommer med en plan for at få en mere blandet beboersammensætning.

En af dem, der skal levere en plan, hvis regeringen får sin igennem politisk, er Steffen Boel Jørgensen, forretningsfører i Lejerbo i København, som ghettoen Mjølnerparken hører under.

Hans svar på truslen er: »Make my day« – amerikansk slang for ’kom bare an’.

Det er også hans kommentar til kravet om, at der om nogle år ikke må være mere end 40 procent almene familieboliger i de hårdest belastede boligområder. Hvilket vil betyde, at halvdelen af de 500 familieboliger i Mjølnerparken skal bygges om til ungdomsboliger, private lejeboliger, andelsboliger, ejerlejligheder eller erhverv – eller rives ned.

»Det er bare politik, alt det der. Vi vil selvfølgelig gøre os store anstrengelser for at imødekomme kravene, men jeg vil bare tilføje, at de, der er i størst fare for tvangsopløsning, er regeringen ved næste valg«, siger Steffen Boel Jørgensen, der efterlyser nye redskaber i stedet for hård retorik.

Steffen Boel Jørgensen peger på, at i 7 år har Lejerbo og beboerne i Mjølnerparken i København planlagt en stor renovering, som blandt andet skal gøre det mere attraktivt for familier med job og uddannelse at flytte ind i området. Men der er stadig ikke flyttet én eneste mursten. Der ventes licitation til foråret næste år.

Det skyldes i høj grad det offentlige bureaukrati, forklarer Steffen Boel Jørgensen, der beder regeringen om en hurtigere sagsbehandling i stat og kommuner.

»Der skulle have været bygget et kvarterhus i Mjølnerparken i 2015. Men vi har ikke engang finansieringen på plads. Blandt andet fordi det kræver enighed med kommunen om rigtig mange ting«

En lille hjælp

Steffen Boel Jørgensen er på fortvivlelsens rand, hvis regeringens ny krav til ghettoerne vil betyde, at renoveringsplanen for Mjølnerparken med forbedrede boliger, nye gårdmiljøer, stisystemer og mere åbenhed over for det omgivende Nørrebro bliver endnu mere forsinket.

»Det vil være helt ubærligt«, siger han og kalder det »ironisk«, at Lejerbo i starten af planlægningen var fristet af at sælge nogle af bebyggelsens tagetager til ejerlejligheder. Men fordi der var så mange regler og krav, anså Lejerbo det for at være for besværligt og droppede det.

»Beboerne spørger hele tiden: Hvornår går I i gang? Men det tager ufattelig lang tid at opfylde lovgivningens krav. For eksempel vil vi gerne nedlægge de nuværende lejligheder under lofterne og lave dem til penthouses, men den manøvre var ikke mulig inden for den eksisterende lovgivning, så vi måtte afvente en lovændring«.

Lokalplanprocesserne kalder han også »utrolig tunge og langsommelige«. Han lover boligministeren, at regeringen nok skal få en udviklingsplan med mål for en mere blandet beboersammensætning i Mjølnerparken, men peger på, at der allerede er indført fleksibel udlejning, hvor selvforsørgende har fortrinsret.