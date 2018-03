Bud på en alternativ 'ghettoplan': Sådan løser vi problemerne i Mjølnerparken Modsat regeringen, som råber ’hårdere straffe’, ved vi, som har været på gaden og talt med de udsatte unge, hvad der modvirker kriminalitet og bandehvervning. Svaret er præventive tiltag.

Hvordan kommer vi bandekonflikter og ghettokriminalitet til livs? Et spørgsmål, som mange måske stiller sig selv i disse dage, hvor regeringen under overskriften ’Et Danmark uden parallelsamfund – ingen ghettoer i 2030’ præsenterer et ghettoudspil indeholdende deres bud på, hvordan man løser problemerne.

Jeg er selv en del af en organisation, som har været på gaden i socialt udfordrede områder af København for at møde nogle af de unge, som regeringens udspil vil forsøge at nå. Unge, som i kraft af de miljøer, de er vokset op i, er særligt eksponeret for at blive hvervet til bander eller rekrutteret til anden kriminalitet.

Modsat regeringen, der bl.a. ønsker at indføre hårdere straffe for at modvirke kriminaliteten, ved vi, der har været på gaden, hvilke præventive tiltag, som virker på udsatte unge.

Nøgleordene i vores plan, som vi kalder ’Den Alternative 'Ghettoplan’, er inklusion og medborgerskab, og de to ting forudsætter, at man imødekommer de unge, der hvor de er.

Jeg er selv vokset op på Blågårds Plads. Et på visse områder socialt belastet område på Nørrebro i København. Som barn og ung havde jeg stort set kun kendskab til levemåden, som fandtes her, og jeg kendte ingen, der kunne vise mig vej til alternativer.

Det er vigtigt, at børn og unge i socialt udfordrede områder gennem deres opvækst oplever andre levemåder og kulturer end deres egen og kommer til at kende børn og unge med forskellige baggrunde. Det hjælper til at holde skræmmebilleder om ’dem og os’ på afstand. Det hjælper til at skabe nyttige relationer, som man kan tage med sig ud i livet.

Situationen udvikler sig til en farezone for de unge med risiko for hvervning til kriminalitet og bander

Som et led i ’Den Alternative 'Ghettoplan' ønsker vi, at børn og unge i socialt udfordrede områder ’afisoleres’ gennem fritidsaktiviteter med unge fra andre områder end deres eget. Vi foreslår i den forbindelse, at man indfører lovpligtige skoleaktiviteter, fx i idræt, natur- og samfundsfag. Aktiviteterne skal ske på tværs af skoler i socialt udfordrede områder og skoler i ikke-udsatte områder.

Et problem, der ligger i forlængelse af dette, er dog, at kommunale tilbud ofte kun følger de unge, til de fylder 18 år. Derefter ryger de ud af de mange gode initiativer og havner i en gråzone, som for nogens vedkommende betyder, at de begynder at hænge på gaden. Situationen udvikler sig til en farezone for de unge med risiko for hvervning til kriminalitet og bander.

Disse unge er og føler sig langt fra job og uddannelse, og derfor vil det være et skridt i den rigtige retning, hvis jobcentret og uddannelsesvejledningen i de socialt udfordrede områder konfronterer de unge i deres egne miljøer. De skal i langt mere mærkbar og synlig grad fremstå som et alternativ til gaden - som en slags udvidet klubtilbud med jobkonsulenter og uddannelsesvejledere.

Hvis ikke, der gribes ind i tide, risikerer mange af de unge under tiden at afsone fængselsstraffe, og fængselsophold i danske fængsler skaber flere forbrydere end lovlydige borgere. Når unge kriminelle afsoner og møder erfarne kriminelle, uddannes og forhærdes de til kriminalitet. Under afsoningen kan de opbygge kriminelle netværk - måske endda som de første netværk uden for deres opvæksts socialt udfordrede områder.Afsoningen bliver på den måde en sjældent udvidet indgang til nye sociale grupper for disse unge. Mange vil være modtagelige for alternative tilbud, der for alvor sætter gang i en kriminel løbebane.