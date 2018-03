Kritik: Forskning skal være sikkert Kontrolsjusk afføder politisk usikkerhed om et kommende Nationalt Genom Center.

Manglende sikkerhedskontrol med 86.000 danskeres blodprøver er den seneste af flere skandalesager, hvor danske myndigheder har behandlet personfølsomme oplysninger lemfældigt eller direkte ulovligt.

Sagen fra Aarhus Universitet får nu flere politikere til at udtrykke bekymring omkring sikkerheden ved Nationalt Genom Center, der behandles som lovforslag i Folketinget.

Gennemføres loven, skal der oprettes en fælles central, som indsamler danske patienters genetiske oplysninger. Men sikkerheden om centret vækker uro, siger Liselott Blixt, sundhedsordfører for Dansk Folkeparti:

»Vi får hele tiden af vide, at der er den ’bedste sikkerhed’ omkring danskernes oplysninger, men så kommer der nye skandalesager frem. I denne sag om blodprøver har man endda sendt oplysningerne til udlandet uden at informere borgerne. Det er helt ude i hampen«, siger hun og tilføjer:

»Jeg har været meget skeptisk omkring sikkerheden ved Nationalt Genom Center. Sager som den fra Aarhus Universitet underminerer fuldstændig den troværdighed, borgerne har til offentlige myndigheder. Vi har møde med sundhedsministeren om Nationalt Genom Center i næste uge. Her vil jeg sætte fokus på datasikkerheden«.

Også Josefine Fock fra Alternativet mener, Aarhus-sagen bør føre til klare aftaler omkring brugen af genetisk materiale i forskning:

»Det bekymrer mig, om det nye genomcenter kan leve op til de sikkerhedskrav, det skal leve op til. Især er jeg bekymret for, hvem der skal kunne tilgå data i Nationalt Genom Center, og om data kan bruges til andre formål end det, de ifølge loven er beregnet til. Vi har stillet flere skriftlige spørgsmål til ministeren, og vi har flere på vej«.

Danmark er et af verdens mest gennemregistrerede lande, hvor staten har utallige oplysninger om borgerne. Når det viser sig, at den personfølsomme data opbevares uforsvarligt, svækker det borgernes tillid til de offentlige myndigheder. Det mener Enhedslistens sundhedsordfører, Stine Brix:

»Manglende tillid er for mig at se en af de største trusler mod sundhedsvæsnet. Det er en skam, for vi kan få meget vigtig viden ud fra den store mængde data, vi har indsamlet«, siger hun.

Stine Brix finder det derfor afgørende, at borgerne selv får lov til at vælge, om de vil have deres oplysninger lagret i Nationalt Genom Center. I det nuværende lovforslag kan borgere ikke få slettet oplysningerne fra centret, hvis først de en gang har sagt ja til, at deres genetiske materiale opbevares der.

Ministre: Ingen kommentarer

Nationalt Genom Center kan dog også være en del af løsningen på sjusk med datasikkerhed blandt offentlige myndigheder. Det mener sundhedsordfører Kirsten Normann fra SF:

»Et brud med persondataloven er lige præcis det, der ikke må ske. Jeg deler forskernes begejstring for genforskning, men det skal foregå under sikre rammer. I dag ligger danskernes genetiske oplysninger mange forskellige steder, og sikkerhedsniveauet er ujævnt. Ved at samle oplysningerne i Nationalt Genom Center kan vi sikre et højere, ensartet sikkerhedsniveau«.

Politiken har bedt sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) om en kommentar til sagen fra Aarhus, men ministeriet mener, at sagen hører under forskningsministerens område. Forskningsminister Søren Pind (V) ønsker ikke at udtale sig om sagen.