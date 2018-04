Politiken giver ordet til børnene selv for at høre om deres hverdag.

Delebørn fortæller: »Hvis man ikke elsker hinanden mere, så er man nødt til at blive skilt« Frida på 11 år og Maja på 8 år har vænnet sig til den ordning, de har nu, hvor de bor otte dage hos deres mor og sammenlagt seks dage hos deres far. De kan godt lide deres forældres nye kærester, og det er vigtigt, for »man vil jo gerne gøre et godt indtryk«, som Frida forklarer.