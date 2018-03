Ubådssagen: »Han sagde, at han muligvis var psykopat«

Mandagens vidneudsagn i byretten i København i sagen mod den drabstiltalte ubådskaptajn var som en hæsblæsende rundtur i Det Skæve Hus i et tivoli.

Tre elskerinder dukkede op i vidnestolen.

Den første, mørkhåret og med briller, som havde mødt kaptajnen til en SM- og bondage-fest ville gerne domineres seksuelt, men kaptajnen havde ikke for alvor været interesseret, sagde hun.

Den næste, iført en sort hættetrøje, havde lagt den tiltaltes hånd på sin hals under en sexakt, men kaptajnen ville tilsyneladende ikke tage ordentligt fat.

»Han har været sød og empatisk. Jeg har opfattet ham som en mand, der ikke havde den aggression i sig«, sagde hun.

Den tredje elskerinde, en lyshåret kvinde, som i flere artikler og såkaldte tv-dokumentarer har talt ud om sit forhold til kaptajnen, sendte hjertetegn og smil til den lidt lavstammede kaptajn, som i dag havde taget sin sorte habitjakke på.

Hun, der havde været i en række voldelig forhold, fandt helt andre værdier hos ubådsbyggeren:

»Jeg kender ham som et helt igennem empatisk, kærligt og godt menneske«.

Smilende kiggede kaptajnen tilbage på den lyshårede kvinde.

Tiltales forsvarer, Betina Hald Engmark var efter retsmødet tilfreds:

»Vidneudsagnene viser, at det billede, som mange prøver at tegne af min klient, ikke er det rigtige«, sagde hun.

Brækkede sig

Tilbage i vidneskranken dukkede en mand op, som efter en julefrokost for mange år siden, ganske vist i beruset tilstand, af kaptajnen havde fået forevist en video med en kvinde, som blev kvalt.

Bagefter gik han ud og brækkede sig.

Omkring 40 tilhørere sad tæt i byrettens lokale og lyttede. En var rejst hele vejen fra Sønderjylland og havde taget opstilling foran retten allerede ved midnatstid med et tæppe om sig for at få en af de få tilhørspladser.

»Det er jo en historisk retssag«, sagde hun.

Det var påfaldende

Så indtog den australske filmdokumentarist vidnestolen. Hun havde filmet og interviewet kaptajnen 10. august sidste år, den dag hvor han var sejlet ud med den svenske journalist, Kim Wall, som han endte med at partere.

Havde han sagt noget særligt til dig, ville anklageren, Jakob Buch-Jepsen, vide.

Hun tav. Tog en indånding og tørrede tårer bort.

»Han sagde noget om, at han muligvis var psykopat«, havde han sagt til kameraet.

»Det er noget, jeg tænker på hele tiden«, sagde hun

Sagde han noget andet som i dag kan virke påfaldende, spurgte anklageren, mens kaptajnen med let rynkede bryn kiggede interesseret på dokumentaristen.

»Han begyndte at tale om at lære at holde mund. Så brugte han den analogi, at han var den hovedmistænkte på mordet på naboens hustru, og at han havde ret til ikke at udtale sig, og alt kunne blive brugt imod ham i retten«, sagde dokumentaristen.

Der er retsmøde igen tirsdag.