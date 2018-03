Konflikt kan ramme flere kræftsyge

Flere kræftsyge danskere risikerer at blive ramt, hvis overenskomstforhandlingerne ender med en lockout, lyder det fra eksperter i kræft og kræftbehandling. De frygter, at konflikten vil forsinke flere syges udredningsforløb.

Bekymringen gælder folk, der går til lægen med symptomer som ondt i maven, træthed eller vægttab. Symptomerne kan skyldes en kræftsygdom, men vil i først omgang ikke blive opfattet som akut. Derfor vil de ikke være omfattet af hospitalernes nødberedskaber, der i øjeblikket er ved at blive forhandlet på plads.

»En stor del af dem, vi ender med at diagnosticere med kræft, har begyndt udredning på baggrund af symptomer, vi ikke troede havde at gøre med kræft. Derfor er jeg alvorligt bange for, at der med den massive lockout, der er meldt ud, vil være kræfttilfælde, der vil blive forsinket i udredningen«, siger Lars Henrik Jensen, der er formand for Dansk Selskab for Klinisk Onkologi og overlæge på onkologisk afdeling på Vejle Sygehus.

Ifølge tal fra Kræftens Bekæmpelse registreres der årligt cirka 35.000 nye kræfttilfælde, hvoraf 8.000 er patienter, der henvender sig med symptomer som træthed eller blodmangel, som i første omgang ikke vækker mistanke om kræft. Det svarer til næsten en fjerdedel af alle kræftpatienter.

En forsinkelse af udredningsforløbet kan have alvorlige konsekvenser, siger Lars Henrik Jensen:

»Det bliver mere og mere tydeligt, at jo før vi kan komme i gang med behandlingen, jo bedre er behandlingen. Det må ikke forsinkes. Det skal gennemføres så hurtigt som muligt«.

Regionerne og fagforeningerne forhandler lige nu det såkaldte nødberedskab på plads. Beredskabet skal varetage de konfliktramte opgaver, som regioner og fagforeninger kan blive enige om er livsnødvendige.

Parterne er på forhånd enige om, at syge med klassiske kræftsymptomer, for eksempel knuder, og patienter, der allerede er i et såkaldt pakkeforløb, fortsat vil blive behandlet, hvis en konflikt bliver en realitet.

Regionerne bekræfter, at patienter med atypiske kræftsymptomer kan blive ramt af konflikten. Det viser en rundringning til koncerndirektørerne i fire af landets fem regioner.

»Vi kan garantere, at alle, der har kræft, hvor det kan skade deres helbred, dem vil vi tage ind. Så er der dem i stabilt kontrolforløb eller nye patienter med atypiske kræftsymptomer, som kan blive forsinket«, siger koncerndirektør i Region Nordjylland Anne Bukh og fortsætter:

»Men vi gør alt, hvad vi kan, for at det kan blive så få som muligt. Vi prøver at få så meget som muligt med under nødberedskaberne. Det er også lægerne, der skal være opmærksomme på at få syge, hvor der er mistanke om kræft, omfattet af nødberedskabet. Men det er klart, at en konflikt altid vil have nogle konsekvenser. Det kommer vi ikke uden om«.

Regioner maner til forsigtighed

Chefforhandler for Danske Regioner Anders Kühnau vil tage bekymringen med til forhandlingsbordet.

»Vi skal indskærpe over for lægerne, at det er vigtigt, at alle med den mindste mistanke skal vi have i et kræftpakkeforløb. Vi må være mere forsigtige end normalt«, siger Anders Kühnau og opfordrer de praktiserende læger til at henvise flere patienter til kræftudredning, end de ellers gør.

Ifølge fagforeningerne er det umuligt at udtale sig om, hvilke behandlinger der kan opretholdes under en konflikt, inden et nødberedskab er på plads. Beredskabet skal være forhandlet på plads, senest en dag før en eventuel konflikt træder i kraft, og derfor opereres der i øjeblikket med en deadline 3. april.

Formand for Overlægeforeningen Lisbeth Lintz er decideret bekymret for, om de kan nå det i tide.

»Jeg ved ikke, hvordan man kan garantere det. Det kræver en aftale om et nødberedskab. Men der er ingen tvivl om, at vi ikke ønsker at ramme folk med akutte sygdomme og cancer«, siger hun.