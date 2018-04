Grønland kapper navle strengen til Danmark I næsten 300 år er alle rifler, sko, pølser, fisk, rejer og andre varer til og fra Grønland rejst via Danmark, men så landede en ansøgning fra Afrika. Grønland er nu i fuld gang med at afvikle den gamle handelsforbindelse med Danmark. Det er konkret løsrivelse midt i en valgkamp, hvor selvstændighedsspørgsmålet står helt centralt.

Langt ude bag spiret på Sisimiuts gamle kirke på midten af den grønlandske vestkyst glider ’Nuka Arctica’ langsomt nærmere som et uvirkeligt fremmedlegeme på det blanke hav. Først øjnes bovspidsen, dernæst de to kraner på dækket. Jeg skal begribe skibets proportioner, før synet giver mening. Findes der overhovedet strukturer på land af denne størrelse i Sisimiut? Måske en af byens nedslidte betonkarreer kan matche skibets vælde, men i hvert fald ikke de klassiske grønlandske huse på bakken over havnen. Selv den røde kirke ville forsvinde som en rotte i ’Nuka Arcticas’ last.

Det kan ikke ses med det blotte øje, men ’Nuka Arctica’ er en del af en revolution. I næsten 300 år er al handel til og fra Grønland gået via en havn i Danmark. Hver en kaffebønne, hver en Bibel, hver eneste container med sko, der er kommet til Grønland, siden den norske præst Hans Egede på knæ og i bøn indledte koloniseringen i 1721, er kommet vuggende fra Danmark. Og stort set hver en reje og hver en fisk, der er eksporteret, er sejlet med de røde skibe til Danmark, før de har ramt verdensmarkedet.

Men navlestrengen er ved at blive kappet. Valgkampen i Grønland er i fuld sving frem mod et valg til Inatsisartut, det grønlandske parlament, 24. april. Her vil politikerne ikke mindst debattere løsrivelse fra Danmark. De fleste deler visionen, men der hersker dyb uenighed om tidshorisonten. Det tankevækkende er, at en uhyre konkret del af løsrivelsen allerede udvikler sig – til havs. ’Nuka Arctica’s og de andre røde skibe diskuteres heftigt i Grønland. Her skaber opgøret gevaldige gnidninger, strid og håb. I Danmark har kun et fåtal endnu mærket dønningerne.

’Nuka Arctica’ glider ind mod havnen, glimtvis synlig mellem Sisimiuts olietanke, indtil hun stryger forbi skorstenen på byens rejefabrik. Skibet er ikke tungt lastet, på dækket står containerne kun i ét lag. Sisimiuts 5-6.000 indbyggere konsumerer trods alt stadig begrænsede mængder af pulverkaffe, flæskestege, vaffelskåle, smøger og wc-papir, selv om forbrugsmønstret for længst lagt sig i samme baner som i Nordjylland, hvor containerne kommer fra.

Formelt set viser ’Nuka Arctica’, at alting er forandret og slet ikke som i kolonitiden.

I 1986 blev hele Den Kongelige Grønlandske Handel inklusive alle fragtskibene overtaget af Grønlands nye politiske ledere. Hjemmestyret i Nuuk regerede nu over hele det gamle KGH, inklusive fragtsystemet, som sikrer det vigtigste af alt: eksporten af fisk og rejer, uden hvilken Grønland ville gå bankerot — og importen af fødevarer, tøj og andre forbrugsgoder.

De røde skibe forblev livlinen til resten af verden, men det var nu Grønlands egne borgere, der ejede dem. Royal Arctic Line, RAL, udviklede sig, nye skibe blev indkøbt, nye datterselskaber kom til, ikke mindst på Grønlandshavnen i Aalborg: en mægtig hal, hvor containerne kunne tømmes og pakkes, fryseanlæg, servicefunktioner, og en stor funktionel administrationsbygning. Royal Arctic Line fik også sit eget stevedoreselskab: Der skulle tjenes penge også på at hjælpe andre med at laste og losse i Aalborg.

Grønland ejede selv de røde skibe, og koncernen udvidede.

Man skulle under overfladen for at forstå, hvordan nogen kunne mene, at yderligere revolution var akut påkrævet. Hvordan kunne man mene, at systemet stadig hindrede Grønlands adgang til globaliseringen, moderne containerlogistik, billigere sko, tøj og computere? Varernes rute til og fra Danmark var stadig som i 1700-tallet. Men kunne det virkelig passe, at RAL havde glemt at tilpasse sig moderne it-styring, prissystemer og shopping i cyberspace? At Royal Arctic Lines primært danske ledelse havde forsømt nye chancer for at få Grønlands fisk og rejer ud på verdensmarkedet, mens dansk medister stadig fyldte kølediskene i Grønland?

I gamle dage tjente KGH på sæl- og hvalspæk, smeltet til tran og solgt som lampeolie i hele Europa. Kongen forsvarede sit monopol med krudt og kanoner: Forsyningen af Grønland med mel, kaffe, bibler gav underskud. Hvis forretningen skulle løbe rundt, måtte kongen have eneret på al handel med tran, skind og andet af værdi.

Da ’Nuka Arctica’ nærmer sig Sisimiut, har de røde skibe stadig eneret på at fragte containere til Grønland, 30.000 om året, og det er også stadig Royal Arctic Lines skibe, der sejler forsyninger ud til Itilleq, Aappilattoq, Arsuk, Sermiligaaq og resten af de mere end 50 små bygder i Grønland. Og de store containerne kommer altid uden slinger fra Danmark, og de sejler også retur til Danmark. Aldrig fra og til Island. Aldrig Aberdeen, Bergen, Hamburg, Maine eller New York. Skibene binder rigsfællesskabet sammen, men så kom der en ansøgning fra Afrika.

Væk fra grønland 37 år

På det tidspunkt havde Verner Hammeken ikke sat sine fødder i Grønland i 37 år. Han blev født i Narsaq i Sydgrønland i 1960’erne. Dengang havde Narsaq stadig sin fiskefabrik, men drengen fik ikke lejlighed til rigtig at opleve dynamikken. Kort efter hans femte fødselsdag rykkede hans mor til Aarhus, og hun tog Verner med. I 1976 vendte de tilbage til Narsaq, men kun for en kort stund. Verners mors nye mand fik job i Cameroun, det blev også kort, og familien slog sig ned i Gilleleje.

Efter skolen tog Verner Hammeken ud at fiske og dernæst på handelsskole og endelig det afgørende hop ind i containerrederiet A.P. Møller – Mærsk – proppet med eksperter i moderne skibsdesign, logistikkæder, havnedrift og fragtruter.

Verner Hammeken avancerede og trivedes. Han blev optaget af it-systemerne. Han lærte sig de globale logistikkæders digitale logikker, mens hans egen jordomsejling fortsatte i rederiets tjeneste. Mærsk sendte ham til Singapore, så retur til Danmark og tilbage til Afrika. Nu stod der Abidjan og Elfenbenskysten på boardingkortene, også på dem til hans danske kone. Sammen indtog de nye lande og byer, og selv om Verner Hammeken ofte talte om, at han gerne ville vise hende Grønland, blev det ved snakken. Otte år boede de i Beijing, hvor adoptivdatteren Ming kom til. Så igen tilbage til Afrika, nu Den Demokratiske Republik Congo, og en dag i 2013 blev Verner Hammeken udnævnt til chief executive officer for den centralafrikanske division af Damco, et af A.P. Moller – Maersk Groups hovedselskaber med 11.000 ansatte fordelt på hele kloden. Verner Hammeken styrede kontoret i havnebyen Douala i Cameroun. Ringen var sluttet. Drengen fra Narsaq var tilbage i det land, hvor hans globale karruseltur begyndte, og nu dirigerede han tusindvis af containere til Togo, Benin, Niger, Nigeria, Tchad, Den Centralafrikanske Republik, Guinea Bissau — til FN’s organisationer, regeringer, mineselskaber og oliekoncerner.

Ikke én gang i alle disse år var Verner Hammeken hjemme i Grønland. Hans mor boede i Gilleleje, og han købte selv sommerhus i nærheden. Hans kontakt til Grønland svandt ind til næsten ingenting. Og ingen i Grønland havde øje for den unge mand fra Narsaq, der erhvervede sig dyb indsigt i moderne containertrafik, selv om det netop er den type fragt, Grønland er fuldstændig afhængig af. Til gengæld glemte Verner Hammeken ikke sit hjemland. Han så gerne, at hans kone og Ming fik oplevet Grønland, og pludselig opstod chancen. Royal Arctic Line søgte en ny leder, og Verner Hammeken sendte sin ansøgning og fik stillingen. Han talte ikke længere sproget, men i marts 2015 blev han udnævnt til administrerende direktør for Royal Arctic Line i Nuuk, en af de mest indflydelsesrige poster i Grønland.

Opgør uden varsel

Han tager imod mig på kontoret i et renoveret pakhus på Nuuks industrihavn. Fra vinduerne har han fulgt byggeriet af Nuuks moderne nye fragthavn. Grønlands selvstyre har bygget havn for 400 millioner kroner lånt i USA, en finansiering, der diskret illustrerer Verner Hammekens pointe: Danmark er ikke længere nødvendigvis genvejen til fremtiden.

Ved ankomsten til Nuuk blev Verner Hammeken præsenteret for en intern plan om vældige forandringer. Et par af rederiets garvede ledere havde i et par år forhandlet med det islandske rederi Eimskip om et samarbejde. Royal Arctic Line trængte til en ny kurs mod fremtiden, mente man, og Verner Hammeken kunne ikke være mere enig. Han satte straks omkalfatringen på fuld skrue:

»Jeg tør godt kalde det et kald. Ikke en religion, men et kald, fordi jeg tror på det inderst inde i min rygmarv. Det har været rigtig tilfredsstillende. Først var der ledergruppen, der var åbenlyst ikke-grønlandsk. Det er stort set lavet om nu. Så havde vi en hel masse udenomsaktiviteter, der ikke havde noget med kerneopgaven at gøre. Det har vi også brudt med. Og hvor alting før var lukket og beskyttet, så folk sad sikkert i jobbet, der indgår vi nu i et helt ny åbent samarbejde med andre«.

Opgøret blev indledt uden varsel. Allerede i efteråret 2015 annoncerede Verner Hammeken, at 40 års samarbejde med Grønlandshavnen i Aalborg skulle afsluttes. Fragten til Grønland, der skabte mange jobs, var flyttet fra Københavns Havn til den nordjyske hovedstad i 1973 som en slags regionalstøtte til Nordjylland, men nu skulle det være slut. Nyheden skabte alvorlig røre: Aalborg havde længe glædet sig over et stadig større antal nye selskaber som Aalborg Toldoplag, Nordjysk Kombi Terminal og Aalborg Stevedore Company, alle drevet af Royal Arctic Line. Den grønlandske dynamik skabte arbejde mange steder i Nordjylland, og de mest sortsynede i Aalborg frygtede nu, at 1.800 jobs og mængder af omsætning i regionen ville gå tabt. Aalborg Havn truede Verner Hammeken med erstatningskrav på 200 millioner kroner.

Branchebladet ShippingWatch citerede ham for en foreløbig retræte, men reelt havde han ingen planer om at give sig, og afviklingen fortsatte. Nuuk, og ikke Aalborg, skal være Royal Arctic Lines basishavn. Den fragt, der stadig skal via Danmark, skal via Aarhus, ikke Aalborg, mener Verner Hammeken. I Aarhus Havn regerer Mærsk-koncernen over en langt større containerhavn og global trafik, der i Verner Hammekens øjne gør Aarhus til det eneste rationelle valg.

Frem til januar 2016 solgte han alle Royal Arctic Lines landbaserede datterselskaber i Aalborg:

»Alt det havde intet med Grønland at gøre«, siger han.

»Det havde fået næsten hellig status, fordi mange af de mennesker, der arbejdede med det, startede i Aalborg. Jeg kan give dig eksempler på, hvad der foregik, som du vil tro er løgn«.

Han fortæller om en annonce i Børsen indrykket af Aalborg Stevedore Company:

»Her har du et lille inferiørt datterselskab, som ikke genererede penge og havde 20 ansatte, og så indrykker de en helsidesannonce på side 3. Det var et fint eksempel på, at noget var sygt. De legede købmænd i Aalborg, garanteret af fragten til Grønland. Det havde intet med Grønland at gøre, men det fik en masse mennesker til at føle, at man var en stor koncern med vigtige opgaver og bestyrelsesposter«.

Verner Hammeken anerkendte grundtanken bag ekspansionen i Aalborg. Fragten til og fra Grønland var ingen guldgrube, og de danske topchefer havde forsøgt at tjene penge på andre forretninger. Problemet var, at det i Verner Hammekens optik ikke gav økonomisk mening. Konkurrencen i Danmark var for hård, og kerneforretningen blev forsømt.

Han så planerne for et bestyrelsesmøde i Royal Arctic Line Logistics, et datterselskab i Aalborg. Mødet skulle holdes i Ilulissat i Grønland, hvor Grønlands mest sofistikerede hotel, Hotel Arctic, byder på forrygende kogekunst og femstjernet udsigt over byens verdensberømte isfjord. Verner Hammeken blev forarget:

»Det var en bestyrelse for et selskab, der basalt set var underleverandør til Royal Arctic Line, og som ikke havde nogen som helst strategisk betydning for selskabets hovedopgave. Det, der skulle ordnes ved det pågældende bestyrelsesmøde, kunne klares på tre kvarters videomøde mellem Nuuk og Aalborg, og sådan blev det. Samtidig opløste vi så bestyrelsen«.

Hoveder rullede, selskaber blev bortskaffet, og Verner Hammeken begyndte at vække opsigt i Nuuk.

Han holdt et forrygende tempo. I det tidlige 2017 kom det for en dag, at han nu ville udskifte selve den 300 år gamle navlestreng til Danmark med en alliance med Island. Hans hovedkontor i Nuuk meddelte, at Royal Arctic Line havde skrevet kontrakt i Kina på bygningen af Grønlands hidtil største containerskib til levering i marts 2019. Det nye skib skulle samarbejde med to tilsvarende skibe hos det islandske rederi Eimskip. Sammen ville de sikre mere kløgtig udnyttelse af skibene på Nordatlanten. Grønland ville få adgang til Eimskips rutenet til Europa, Baltikum, Norge, Færøerne, Skotland, Sverige og USA. Eimskip havde længe arbejdet på at få fast ugentlig fragtfart mellem alle væsentlige destinationer i Nordatlanten, og med Grønland var ringen sluttet.

Eimskip og Verner Hammeken var også politisk på bølgelængde. Eimskip blev oprettet, fordi en række stærke kræfter i Island i begyndelsen af 1900-tallet ønskede løsrivelse fra Danmark. Dengang var opgøret med dansk dominans over varestrømmene til og fra Island selve rygraden i Islands selvstændighedsproces. Hvis Verner Hammeken tænkte i samme baner, skulle han være dobbelt velkommen.

Genfødt grønlænder

Hjemme i Grønland betegnede Verner Hammeken sig frejdigt som »genfødt grønlænder«. Han signalerede demonstrativt sin distance til det dansk dominerede toplag i Grønlands forretningsverden ved at trække Royal Arctic Line ud af arbejdsgiverforeningen Grønlands Erhverv. På kontoret fortæller han mig om sit faste billede af skævhederne i Grønland:

»Forholdet mellem det etablerede borgerskab og det reelle samfund i Grønland er som forholdet mellem olie og vand. De blander sig aldrig. Det er to forskellige kulturer, der lever her. Det skaber en reaktionær holdning til forandringer«.