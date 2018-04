Jeg provokerer. Jeg provokerer helt vildt Anders Krab-Johansen er ny koncernchef på Berlingske Media. Præstesøn, gammel bz’er, flittig, veltrænet og begavet. Han har været i krig med Tøger Seidenfaden, og da han forlod Børsen, var huset 800 millioner kroner værd. Han havde været fremragende til at rationalisere. Nu er han i gang med det samme på sin Berlingske. Foreløbig er de knap 100 færre. De grønne planter er i livsfare.

Det var blæsende og isnende koldt, da omkring 700 medarbejdere fra Berlingske Media onsdag 28. februar lidt ud på formiddagen gik fra Pilestræde over Inderhavnsbroen ud til Papirøen på Holmen, hvor den nye koncerndirektør Anders Krab-Johansen skulle fortælle om fremtiden for husets medier, der indtil den dag havde bestået af Berlingske, BT, Weekendavisen, Radio24syv, Metroxpress og Kids’ News. De fleste anede, at det var en af de dage, hvor der skulle sættes endnu et komma i den universelle nekrolog over papiraviserne, men voldsomheden kom til at ryste dem.

Indenfor kæmpede en varmekanon med kulden, og oppe på scenen indledte Anders Krab med at sige, at de kunne stole på ham.

»Jeg har nu været i huset i tre måneder, og det er godt sted. Det er så godt, at jeg har tænkt mig at blive længe, så arbejdet kan blive gjort grundigt«.

Derefter fortalte han, at de skulle ud på en spændende rejse mod en ny tid, men desværre skulle ikke alle med.

»I dag er vi 881 ansatte, og vi skal sige farvel til 93 kolleger«, sagde han. Ikke mindst de ansatte på Berlingske og BT sad som forstenede, da det stod klart, at de ville blive ramt hårdt.

Siden årtusindskiftet har intet dansk bladhus været gennem flere fyringsrunder, omstruktureringer, chefredaktører, direktører og ejere end det, der engang hed Det Berlingske Hus. Nu skulle de igennem endnu en ledelse, endnu en digital strategi, og den energiske mand stod deroppe og lignede en, der tænkte mere på sit eget kunstneriske udtryk end på de mennesker, der skulle væk.

»Sådan en dag handler det ikke om at gennemføre et strategishow. Det handler om, at 100 menneskeret skal fyres og outsources. Det står på side ét i ledernes grønspættebog, at det kan man ikke gøre i en og samme tale, for der går noget galt oppe i folks hoved, når deres job pludselig ikke er der længere«, siger en af medarbejderne. En anden udtrykker det sådan her:

»Folk fryser. De kan ikke rumme en begejstring for et nyt website. Han siger, at nu bliver produktet bedre, men vi er rystede og angste. Bliver det mig? Senere kommer det frem, at fredagsbaren og nytårsdag forsvinder. Siden har vi hørt, at planterne på bladet forsvinder, og at vi selv skal betale for mad i weekenden, når vi er på vagt. Vi er i chok«.

Anders Krab-Johansen mener ikke, at det kunne være anderledes, »og at der på side ét i enhver bog om menneskelige relationer står, at man skal være ærlig«.

»Der er ikke nogen rar måde at gøre det på, men alle, der skulle blive, skulle jo vide, at der faktisk var tænkt over tingene, og dem, der ikke skulle være her, skulle vide, at nu gik den proces i gang. Hvis der var et alternativ, ville man vælge det, men alternativet er forløjet. Det er at fortælle den ene historie uden at fortælle den anden, og det er løgn, og man må ikke lyve«.

Vi kender hinanden fra Politiken, hvor han var nyhedschef i 2008 og 2009. Vores forhold var professionelt, men åbent og grundlæggende problemfrit. Det blev til et par mindre kontroverser, men de kom aldrig til at skygge, så der er ingen indelukket luft i skabet.

Den skarpt klædte, sportstrænede og slanke mand, der har tre teenagebørn fra et tidligere ægteskab, og nu bor med dem og sin nye kæreste på Østerbro, har ry for at være energisk og handlekraftig, men også for at besidde en næsten manisk ordenssans, der kun matches af hans evne til at strømline, rationalisere og effektivisere.

Men Berlingske Media har ikke kun fået en bundlinjemand. De har også fået en mand med et indgående kendskab til journalistik, og han understreger flere gange, at han ikke kunne drømme om at blande sig i denne artikel. Ikke at det betyder alverden, hvad der kommer til at stå. For der er allerede skrevet så meget.

»Groft sagt, så er det sådan, at jo ondere og grimmere dine kolleger skriver, jo mere brandopbyggende er det. Jeg kan nærmest ikke genkende mig selv i de portrætter, der bliver skrevet, men jeg har fundet ud af, at der er andre, der synes, det er en værdifuld kvalitet at kunne være barsk og hård. Det er der åbenbart penge i. Så fint. Bare giv den gas«.

Krab og karrieren

Anders Krab er præstesøn fra Kerteminde og voksede op i et godt hjem med to søskende og kloge, aktive, engagerede forældre. Den tidligere modstandsmand og chefredaktør for Fyens Stiftstidende, Bent A. Koch, var ven af huset. Han fyldte rummet ud, og bordenden var altid der, hvor han sad.

»Man ved jo ikke præcist, hvorfor man bliver det, man bliver, men jeg tror, det var ham, der vakte interessen«.

Anders Krab udgav blade i folkeskolen og på gymnasiet. Der var de liberale. Da han begyndte at læse statskundskab, blev de røde.

»Jeg var med i yderkanten af bz-bevægelsen. Jeg har ikke været voldelig eller gjort noget dumt, men jeg vil ikke lægge afstand til det. Der var en anarkisme og en modstand mod det borgerlige og socialdemokratiske Danmark, som jeg kunne stå inde for. Det varede indtil Murens fald. Der skiftede verden, og jeg skiftede med«.

I 1990 stødte han på Kenan Seeberg, der for to uger siden var kulturjournalist på BT, men dengang var producer på radioprogrammet, P4 i P1.

»Vi skulle ansætte et kuld nye talenter. Han havde været i Venstres Ungdom, havde snuset til bz-miljøet og været i livgarden. Så var han fynbo og søn af en præst. Han lød kraftedeme spændende. Vi valgte at ansætte ham, og Anders var pissegod, sympatisk og meget ambitiøs«. De blev venner, og da Anders Krab blev gift, var Kenan Seeberg med.

Efter tre år med ungdomsradio tog Anders Krab i 1994 en mastergrad i journalistik fra Columbia University i New York og blev året efter kandidat i statskundskab fra København. I 1996 blev han ansat som journalist på Børsen, og han beskrives som en god kollega og en begavet, ambitiøs og flittig journalist.

Siden blev han politisk redaktør på Ritzau, Børsen og TV 2. Han elsker faget, og skulle det gå galt som direktør, vil han være journalist igen.

»Jeg opfatter journalistik som et fag, hvor man søger derhen, hvor noget gør ondt. En del af disciplinen handler om at komme derud, hvor du får fat i noget, som ingen andre har haft fat i før. Hvis du ikke kommer derud, og hvis du ikke kan lide at være der, bliver dit arbejde ikke så godt. Så du skal derud, og du skal slå dig, og hvis du laver noget forkert, skal du kunne anerkende det over for dig selv og over for omverdenen«.

Krab og Politiken

I 2006 ville nu afdøde chefredaktør Tøger Seidenfaden forandre Politiken. Når de store fælleshistorier som valg, katastrofer og store fodboldsejre kørte, var nettet og tv alligevel langt foran. Politiken skulle være klogere og dybere, men resultatet blev tungere og kedeligere. Det vrimlede med solonyheder, som blev ved med at være solonyheder, fordi ingen andre gad beskæftige sig med dem. Tempoet var forsvundet, og Tøger Seidenfaden ansatte Anders Krab til at få bladet ind i manegen igen.

Da Anders Krab kom, lå magten og flød på gulvet, og så samlede han den op. Fra det sekund vidste man, hvem der havde den. Hver morgen stod han og gav mundtlig efterkritik på en måde, der ikke altid var visionær eller nytænkende, men til at forstå. Han turde også sige ting til folk, som de ikke havde lyst til at høre. Det var Politiken ikke vant til. Vi var heller ikke vant til, at nogen sagde, »det bestemmer jeg«. Nogle følte sig talt ned til. Andre fandt det inspirerende. Morten Skjoldager, der i dag er forsideredaktør på Politiken, var nyansat og følte sig inspireret.

»Han kunne være hård, men jeg har aldrig følt mig andet end ordentligt behandlet, og man var aldrig i tvivl om, hvad han ville. Især i forhold til første sektion havde han nogle meget klare holdninger om, at det skulle være nyheder og ikke holdninger«.

Krab var ikke for sjov. Praktikanter og freelancere måtte ikke få deres billede i avisen, en række journalister skulle have en redaktørtitel, selv om de hellere ville være journalister, og medarbejderstaben blev delt mellem dem, der så en lidt umoden og umusikalsk titelrytter, og andre, som følte sig motiverede.

Da tegninger indeholder holdninger, måtte der ikke være tegninger i første sektion og slet ikke tegninger, der havde politiske holdninger. Men med tegnere som Roald Als, der mener, at Danmark var et bedre land under Anker Jørgensen, og at Pia Kjærsgaard altid skal være konen i muddergrøften, var Anders Krab oppe mod vanskelige kræfter.

»Han lærte aldrig helt at forstå, at tegningerne er en del af Politikens univers og tradition. Der synes jeg, han kammede over, men han løste hovedopgaven med at få nyheder tilbage i avisen«, siger Morten Skjoldager.

Krab og Tøger

»Vil I høre den korte eller den lange version«, lød det på Politikens redaktion om eftermiddagen fredag 8. januar 2009.

En del vidste, at Anders Krab havde sagt op, fordi han var uenig med Tøger Seidenfaden, men få kendte detaljerne. Nu ville Krab fortælle, og han havde en kasse øl med.

»Den lange«, blev der råbt, og folk strømmede til. Selv på en avis hører det til sjældenhederne, at nogen holder flammetaler om magtkampene i chefkontoret.

Politiken har en lang tradition for aktivisme, og i november 2008 oprettede Tøger Seidenfaden et Irakcenter, der var et datterselskab til Politiken og skulle give arbejde til afviste irakiske asylansøgere. Så meget Tøger Seidenfaden, så meget mening, og så lidt objektiv nyhedsavis. Mange var imod. Anders Krab var imod med liv og sjæl, og det fortalte han om.

Han fortalte også, at han ved ansættelsen havde fået stillet en plads i chefredaktionen i udsigt, men i stedet for at imødekomme ønsket havde Tøger Seidenfaden udvidet ledelsen med to medlemmer, hvilket betød, at Anders Krabs indflydelse blev udvandet.

Der blev klappet ad talen, og mens nogle mente, at han var gået for langt, fandt andre det forfriskende med en journalistisk chef, der har så meget respekt for sit fag, at han ikke pakker sin afgang ind i høflige fraser, og som lyver hele vejen til banken.

20 dage senere indledte Tøger Seidenfaden et møde med at sige til medarbejderne, at det nok var højst usædvanligt, men at det var Krab, der begyndte, og derfor ville han forklare sig, når han nu var blevet bedt om det. Han var på det tidspunkt svækket af den kræftsygdom, der et år senere kostede ham livet, men var veloplagt og fortalte, at Anders Krab først og fremmest havde forladt Politiken, fordi han ikke kunne komme i chefredaktionen. I bogen ’Tøger’, som udkom i 2011 og er skrevet af journalist Stig Andersen, giver han sin forklaring på, hvorfor Krab ikke skulle i chefredaktionen.

»Jeg sagde til ham, at det handlede om hans ledelsesstil. Han var mere brutal og mere enerådig, end vi var vant til på Politiken. Samtidig var han systematisk optaget af stjerner på skulderen for stjernernes skyld. (...) Ikke fordi han skulle bruge det til at skabe forandringer eller forbedringer med, men fordi han havde behov for, at alle skulle vide, at han havde en stjerne mere end andre. Du må lære at slappe lidt af og forstå, at magt ikke er noget, man har for magtens skyld«.

I bogen nuancerede Tøger Seidenfaden billedet.

»Anders Krab er en dygtig, skarp fyr med klare ideer om, hvordan man laver avis. Og han fik styr på en masse ting på Politiken. Derfor var jeg også meget optaget af at beholde ham og havde ikke noget ønske om, at han skulle rejse«.

Når Anders Krab ser tilbage på Politiken, ser han en avis, der ikke rigtig mente det med at adskille holdninger og nyheder, selv om det var det, han blev ansat til.

»Hvis man skal løse den opgave, skal der være opbakning fra den samlede ledelse, og det var der ikke. Så siger jeg pænt og høfligt op, og så laver jeg en fejl. Jeg giver en øl til medarbejderne, som jeg har holdt meget af, og som jeg gerne ville sige ordentligt farvel til. Jeg kommer med en meget forsigtig fortælling, men fortolkningen af den fortælling har vokset sig meget større, og det er jeg selvfølgelig ked af. Jeg har stor respekt for Tøger, men jeg kan ikke genkende hans udlægning. Jeg synes, den er forkert, men i øvrigt er jeg ligeglad. Skriv den bare igen. Det er dejligt brandopbyggende«.

Derefter rejste han til TV 2 og blev nyhedsvært, men trak sig af egen vilje fra skærmen, fordi han ikke syntes, at han fungerede.

Krab og Børsen

I 2011 stoppede chefredaktør Leif Beck Fallesen efter en succesrig karriere på Børsen. Mange medarbejderne håbede, at afløseren ville blive Anders Krab, og der var en positiv stemning omkring ham, da blev ansat som chefredaktør og direktør.

Men mens chefredaktøren stadig høster behersket ros, har adskillige medarbejdere det anderledes med direktøren. De beklager ikke hans afgang. Det er ikke, fordi han ikke kunne tage hensyn til den enkelte, men empatien for individet blev udvisket, når medarbejderne blev til en gruppe, man kunne spare på. Fortællingen går på, at Anders Krab effektiviserede, strømlinede og rationaliserede, men aldrig tog initiativer til vækst.

Thomas Bernt Henriksen, der var debatredaktør under Anders Krab, mener dog, at den fortælling er forkert.

»Leif Beck Fallesen gjorde Børsen stor. Opgaven for Anders var at sikre rentabiliteten. I en privat virksomhed som Bonniers har man ikke sin fulde redaktionelle frihed, hvis man ikke leverer de penge, der skal leveres på bundlinjen. Derfor må konklusionen om Anders som chefredaktør og direktør være, at han strømlinede og effektiviserede Børsen og bevarede avisens redaktionelle frihed i en tid med faldende indtægter«.

Anders Krab mener ikke, at fortællingen harmonerer med, at JP/Politikens Hus i 2016 bød 800 millioner for Børsen og endte med at købe halvdelen for 400 millioner.

»Det prismærke havde de næppe sat, hvis det var en døende, udsultet, nedslidt forretning. Børsen er den mest udviklede medieforretning i Danmark med digital journalistik i verdensklasse, en meget effektiv videoplatform og en salgsafdeling, der er rettet mod en ny tid. Jeg har skåret hårdt i den gamle printforretning, fordi den er på vej ned. I den proces er der nogle jobs, der ikke længere er brug for, og dem har jeg fjernet«.

På Børsen indførte han et sæt husregler, der forbød medarbejdernes egen udsmykning på væggene samtidig med, at de blev anmodet om at rydde deres skrivebord, inden de gik hjem. Han kaldte det »Farlig fredag«, for hvis ikke man selv havde ryddet sit skrivebord, kom Anders Krab og gjorde det.

Anders Krab vil ikke afvise, at der skal indføres husregler i Pilestræde, og på spørgsmålet om, hvad han egentlig har gang i, siger han:

»Jeg har gang i, at jeg med vilje provokerer. Jeg provokerer helt vildt, og jeg gør det for at lave kulturforandringer. Jeg gjorde det på Børsen, jeg kommer til at gøre det her, og jeg gjorde det på Politiken. Hvorfor ville jeg have redaktører på Politiken? Fordi man skal være stolt af sit fag, og det skal være noget særlig at stille sig frem med ansigt i avisen. Hvorfor indførte jeg Farlig fredag på Børsen? Fordi jeg simpelthen var så træt af de evindelige breve fra samarbejdsudvalget om alt det, man skulle gøre for indeklimaet, fordi det flød med kabler og ledninger og aviser og gammel mad og papirer. Jeg ville ikke have, at vi skulle ligne et lærerværelse på en folkeskole, men det, vi var. En moderne virksomhed«.