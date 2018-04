Ekspert: Jeg tror ikke på, at Kim Wall døde af udstødningsgasser

SAGEN KORT Torsdag den 10. august tager den svenske journalist Kim Wall med på tur om bord i den privatbyggede ubåd »Nautilus«. Den synker, men kaptajnen reddes af et lystfartøj. Han sigtes efterfølgende for drab på kvinden. Hendes torso bliver få dage senere fundet ved Amager Fælleds kyst. Den var forsøgt tynget ned med noget tungt. Senere finder politiet andre ligdele i vandet ud for Amager. Ubåden blev søsat i maj 2008 og er en af verdens største hjemmebyggede ubåde. Den er 18 meter lang og vejer ca. 40 ton. Vis mere

Orlogskaptajn og ekspert i ubåde tror ikke på, at Kim Wall døde af udstødningsgasser.

Dagens hovedvidne i sagen om den svenske journalists død er orlogskaptajn og ubådsekspert Ditte Dyrborg fra Søværnets flådestation i Korsør.

Allerede da ubåden forsvandt i august sidste år, blev hun inddraget i eftersøgningen. Orlogskaptajnens første reaktion var dengang, at en ubåd ikke ville kunne synke så hurtigt, som det skete i tilfældet med Nautilus.

Hun blev sendt til Dragør, hvor ubådsføreren kom i land. Vidnet talte dengang med nogle betjente og gjorde opmærksom på, at hun allerede her formodede, at det er en bevidst sænkning.

Sænkningen er senere blevet erkendt af den tiltalte ubådsfører.

Fandt ikke spor efter for megen kulilte

Orlogskaptajn Ditte Dyrborg, der er uddannet maskinmester, medvirkede også ved hævningen af ubåden og gennemførte målinger om bord, da fartøjet var tømt for vand. Målingerne skete med apparatur fra Flådestation Korsør.

Hun forklarede i retten, at man ville kunne finde kulilte i fartøjets luftreservoir, hvis der havde været tale om en udstødningsgasser i ubåden, sådan som den tiltalte har forklaret.

Det førte til den svenske journalist Kim Walls død, har den tiltalte selv forklaret 14. oktober.

Men der var ingen kulilte at registrere:

»Det kan måles i meget små koncentrationer, men vi kunne ikke finde noget«.

Anklageren ville vide, om tidsforskellen mellem 11. august og tidspunktet, hvor målingerne blev foretaget i oktober, efter den tiltaltes nye forklaringer, har nogen betydning?

»Det spiller ingen rolle. For den luft, der blev målt i reservoiret, var fra den pågældende dag«, svarede orlogskaptajnen, der heller ikke kunne finde nogle fejl på udstødningsanlægget i fartøjet.

Tror ikke på den tiltaltes forklaring

Den tiltalte ubådsfører har forklaret, at det var en fejl på udstødningen, som førte udstødningsgasser ind i fartøjet.

»Så tror du på, at Kim Wall skulle have været lukket inde i ubåden som følge af undertryk og fået udstødningsgasser i sig?«, spørger anklageren om.

»Nej, jeg tror ikke på det«.

Orlogskaptajn Ditte Dyrborg mener heller ikke, at den tiltalte ubådsfører ville kunne åbne ubådens luge udefra, sådan som den tiltalte har forklaret.

Hun har leveret tre rapporter til politiets efterforskning. Ifølge dem vurderes det at være umuligt at åbne en luge ved håndkraft alene, hvis der er opstået undertryk i fartøjer som følge af udstødningsgasser.

Den tiltalte har forklaret, at det var muligt at komme ind udefra, pointerer anklageren.

»Hvis først motorerne kører, så skal man kunne løfte 525 kilo plus lugens egen vægt. Det er efter et minut«.

Råbte gennem skroget

Den tiltalte har tidligere forklaret, at han ikke ved, hvorfor motorerne i fartøjet standsede, men mener, at han fik råbt ind til Kim Wall i ubåden, at hun skulle standse motorerne.

Orlogskaptajn Ditte Dyrborg tror imidlertid ikke på, at det har været muligt på det pågældende tidspunkt.

»Der kører to motorer og larmer, og der er et tykt skrog. Jeg tror ikke, man ville kunne råbe nogen op. Jeg tror ikke, at man ville kunne have lukket for motorerne, hvis ikke man var instrueret i det«.