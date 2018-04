Umbrella-sagen: Forsvarer kræver sexkrænkede som vidner i retten

De er blevet krænket på det groveste. Over 5.000 gange er en video af en 15-årig pige og dreng med groft seksuelt indhold blevet delt mellem fremmede via Facebook. 9 prøvesager har kørt i byretten, og ankesagerne er nået til landsretten. Nu risikerer de to krænkede at skulle vidne i retssager mod en af dem, der har delt videoen, i den såkaldte Umbrella-sag.

Fakta Umbrella-sagen Videooptagelser med groft seksuelt indhold af to teenagere er blevet delt mere end 5.000 gange via Facebook. Over 1.000 unge er blevet sigtet i den såkaldte Umbrella-sag. Straffen for uberettiget at dele billeder og video af private forhold blev torsdag skærpet til op til 3 års fængsel. Lovændringen træder i kraft 15. april og er et forsøg på at skærpe straffen for digitale sexkrænkelser.

»De forurettede har ikke været afhørt i retten, så vi ved ikke, om de har givet samtykke – det vil vi gerne høre fra hestens egen mund. Det kan godt være, politiet har opfattelsen, at de ikke har givet samtykke, men i et retssamfund som det danske er det ikke nok. Det skal frem i retten, om politiets opfattelse er rigtig eller forkert«, siger en af de tiltaltes forsvarsadvokat, Michael Bjørn Hansen. Hans klients sag skal for Østre Landsret om et par uger.

Ifølge forsvareren er der ingen tvivl om, at de unge har vidst, at de blev filmet og havde givet samtykke til det. Derfor mener han, at de to må have vidst, at videoen kunne blive delt.

Der er vel forskel på at give samtykke til at blive filmet og så til, at videoen skal deles med over 5.000 mennesker?

»Det er jeg fuldkommen klar over, men de må jo så forklare, hvem det skulle fordeles til, og hvilke overvejelser de har gjort. Det kunne være interessant at høre, hvad formålet var med, at der skulle optages billeder af de scener. Der har de et forklaringsproblem«, siger Michael Bjørn Hansen.

Landsretten har givet forsvareren afslag på ønsket om at bringe de to medvirkende i videoen ind som vidner. Han vil nu have Højesteret til at vurdere sagen.

Dom om børneporno omgøres

Spørgsmålet om samtykke eller ej er dog helt enkelt, mener Miriam Michaelsen, der er bistandsadvokat for pigen i videoen og partner hos Njord Law Firm. Begge de unge, der er med i videoen, har afgivet forklaring til politiet om, at der ikke er givet samtykke til deling, men ifølge Miriam Michaelsen er det egentlig uden betydning for de verserende sager.

Hvis det er opfattet sådan af min klient, at der forelå et samtykke, så kan det føre til strafnedsættelse eller straffritagelse Michael Bjørn Hansen, forsvarsadvokat

»Hvad der er foregået, dengang filmoptagelserne blev lavet, er fuldstændig irrelevant for sagerne her. De handler kun om ulovlig deling. Man må ikke dele krænkende materiale af børn og unge under 18 år – heller ikke med samtykke. Når man deler det her materiale uden samtykke, så har man handlet i strid med loven«, siger Miriam Michaelsen.

I de 9 prøvesager, der er kørt i byretten, er de anklagede blevet dømt alt fra 40 til 10 dages betinget fængsel for at dele børneporno. For nylig var den første ankesag dog for Vestre Landsret. Her blev den tiltalte frifundet for deling af børneporno, hvilket han ellers var dømt 30 dages betinget fængsel for ved Retten i Randers.

Landsretten dømte ham for uberettiget at have delt billeder af privat karakter og for blufærdighedskrænkelse.

I lyset af den dom mener forsvarer Michael Bjørn Hansen, at det er endnu mere relevant, at både drengen og pigen fra videoen vidner i retten. Når der er tale om børneporno, er det ikke relevant at beskæftige sig med samtykke, fordi den giver en total beskyttelse af barnet, uanset hvad der måtte være sket. Men det gælder ikke, når det kommer til blufærdighedskrænkelse, mener forsvarsadvokaten.

»Hvis det er opfattet sådan af min klient, at der forelå samtykke, så kan det føre til strafnedsættelse eller straffritagelse«, siger Michael Bjørn Hansen.

Pigens bistandsadvokat, Miriam Michaelsen, deler ikke hans vurdering. Hun mener, det vil være unødvendigt at få de krænkede til at vidne.

»Min klient er ikke part i sagen – det er ikke hendes sager. Det er staten, der har rejst dem, og det vil være fuldstændig uacceptabelt at udsætte hende for mere end højst nødvendigt. Det vil det være at skulle ind og afhøres i retten om det her«, siger Miriam Michaelsen.

Spørgsmålet, om de to forurettede skal vidne, ligger nu hos Procesbevillingsnævnet, der skal afgøre, om Højesteret skal vurdere sagen.