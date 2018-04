Dennis Kristensen fortsætter som chefforhandler trods formandsskifte

Selv om han snart må overlade formandsposten til en ny kandidat, fortsætter Dennis Kristensen som forhandlingsleder for FOA og fagforbundets mere end 180.000 medlemmer.

Det har et bredt flertal i fagforbundets hovedbestyrelse vedtaget i et møde her til eftermiddag, bekræfter Mona Striib, der er næstformand i FOA og formandskandidat.

»Hvis vi den 25. april endnu ikke har indgået et forlig, og en strejke er i gang, har hovedbestyrelsen bemyndiget Dennis Kristensen til at varetage den generelle overenskomstfornyelse«, siger Mona Striib og fortæller, at kun to ud af en hovedbestyrelse på 61 personer stemte i mod.

Kampvalg i FOA Lovene i FOA siger, at en formand skal træde af, når vedkommende fylder 65 år. Den nye formand skal findes på en ekstraordinær kongres den 25. april. Til at afløse Dennis Kristensen er der to kandidater. Mona Striib, 56 år, næstformand i FOA.

Nanna Højlund, 56 år, næstformand i LO Kilde: Fagbladet FOA

»Det et meget klart mandat, Dennis Kristensen får med fra hovedbestyrelsen«, siger næstformanden.

Sandet i timeglasset er ellers ved at løbe ud for Dennis Kristensen. I februar fyldte han 65 år, og skal ifølge forbundets love sende depechen videre til en ny formand. Den overlevering skal ske på en ekstraordinær kongres den 25. april, hvilket siden har vist sig at være uheldigt planlagt.

Medmindre forligsmand Mette Christensen kan få enderne til at mødes inden den 18. april, risikerer kongressen i bedste fald at finde sted midt i forhandlingerne. I værste fald midt i en storkonflikt, der kan starte den 22. april.

Derfor har flere været bekymret for, at man ville miste en af fagbevægelsens mest markante skikkelser midt under de tilspidsede forhandlinger. Den ekstraordinære kongres, hvor der er lagt op til kampvalg, vil dog finde sted som planlagt den 25. april under alle omstændigheder, fortæller Mona Striib.

»Forhandlingerne har til dato været det mest komplicerede forløb. I sådan en situation er chefforhandleren i FOA en nøgleperson. Det ønsker vi ikke at miste, mens vi stadig sidder i orkanens øje. Men vi afvikler kongressen som planlagt«, siger hun.

Meget populær formand

Det er sektorformand og hovedbestyrelsesmedlem Karen Stæhr enig i.

»Det har været et meget svært forløb, og så er det ikke smart at skifte hest midt i ræset. Det her er en rigtig og ansvarlig beslutning«, siger Karen Stæhr.

Udover at være forhandlingsleder for FOA, der blandt andet organiserer sosu'er, pædagogmedhjælpere og rengøringsassistener, er Dennis Kristensen også næstformand i Forhandlingsfællesskabet. Det gør ham sammen med Anders Bondo Christensen til de to topforhandlere for de kommunalt og regionalt ansatte.

Og han er meget populær i den rolle.

En undersøgelse analyseinstituttet Wilke har lavet for Avisen.dk i slutningen af marts, viser, at den tidligere portør fra Herlev Hospital er danskernes klare favorit. 50 procent af danskerne erklærer sig helt eller delvist enig i, at Dennis Kristensen, der har været formand i 16 år, er fagligt kompetent og troværdig.

Onsdag og torsdag er henholdsvis kommunerne og regionerne indkaldt til nye forhandlinger i Forligsinstitutionen. Staten er fortsat i venteposition. 750.000 offentligt ansatte venter fortsat på, at se hvid røg fra forhandlingslokalerne på Sankt Annæ Plads. Hvis forligsmanden kaster håndklædet i ringen, vil en strejke starte den 22. april og en omfattende lockout den 28. april.

Forligsmand Mette Christensen har fortsat bemyndigelse til at udskyde en konflikt med 14 dage.

Det har endnu ikke været muligt, men Politiken arbejder på at få en kommentar fra Dennis Kristensen.