Rigsadvokat slår i bordet: Anklager har groft tilsidesat sit ansvar I sagen mod hashhandlere i Pusher Street er en anklager tiltalt for at lyve i retten. En anden anklager kan se frem til en personalesag.

To anklagere bliver ramt af den efterforskning, som DUP, Den Uafhængige Politiklagemyndighed, har gennemført mod anklagere og politividner i den store sag om hashhandel i Pusher Street på Christiania.

Anklagemyndigheden rejser tiltale mod den 45-årige senioranklager Trine Sorgenfri for at misbruge sin stilling, lyve over for retten og forsøg på at få de specielle politividner i sagen til at afgive falsk forklaring til dommerne.

Beslutningen er truffet hos landets øverste anklagemyndighed af konstitueret rigsadvokat Jan Reckendorff, som ikke lægger fingre imellem efter at have gennemlæst DUP’s efterforskning.

»Det er min opfattelse, at anklageren groft har tilsidesat det ansvar, som vedkommende har fået, og det, at man rejser tiltale mod en anklager for de nævnte punkter, er en meget, meget alvorlig sag. Det er næppe sket før, der er i hvert fald ingen trykte domme om det i retshistorien«, siger rigsadvokaten.

Yderligere en anklager blev sigtet af DUP under efterforskningen, og her har Rigsadvokaten besluttet ikke at rejse tiltale. I stedet vil det blive behandlet som en personalesag i Justitsministeriet.

Jan Reckendorff vil ikke udtale sig yderligere om personalesagen, men siger:

»Anklagerens handlinger er alvorlige, men de har ikke en sådan grovhed, at vi rejser en straffesag. Hun har ikke løjet og heller ikke forsøgt at få politividner til at lyve over for retten«.

En såret anklagemyndighed

Der er endnu ikke offentliggjort noget anklageskrift, som ifølge Politikens oplysninger indeholder fem anklagepunkter, hvorfor substansen ikke kan beskrives nærmere, men der er næppe tvivl om, at selve anklagemyndigheden føler sig hårdt ramt.

»Det er afgørende, at befolkningen har tillid til, at anklagemyndigheden altid optræder objektivt og ordentligt, og når vi så rejser tiltale mod en anklager for at lyve og forsøg på medvirken til, at andre skulle svare forkert på nogle spørgsmål, er det særdeles alvorligt. Det kolliderer med, at vi skal være objektive og ordentlige. Det handler fuldstændig om tillid og troværdighed og om, at retssager skal gå retfærdigt til«, siger rigsadvokat Jan Reckendorff.

Anklageren selv nægter sig skyldig, oplyser hendes forsvarer, Stine Gry Johanessen.

Det ændrer ikke et suk ved, at de tiltalte i Pusher Street-sagen har fået krænket deres ret til retfærdig rettergang Bjørn Elmquist, forsvarer

Forsvareren glæder sig over, at 7 af de i alt 14 sigtelser, som DUP havde rejst mod anklageren, er frafaldet.

Stine Gry Johanessen kritiserer imidlertid rigsadvokatens udmeldinger, som hun kalder »uklædelige«.

»Jeg synes faktisk ikke, den valgte sprogbrug hører nogen steder hjemme. De henviser selv til, at anklagemyndigheden skal være objektiv og ordentlig, og det er ikke en sådan behandling, min klient får i medierne på baggrund af det, rigsadvokaten melder ud. Det er slået hårdt op i forhold til de retsgarantier, hun nu engang har. Skal vi nu ikke lige høre, hvad domstolene siger?«, siger Stine Gry Johanessen.

Pusher Street-sagen startede, da anklagemyndigheden efter politiets Operation Nordlys, som i marts 2014 førte til masseanholdelser, tiltalte 77 personer for hashhandel i en række boder på Christiania. De tiltalte blev idømt hårde straffe i seks parallelle sager i byretten i København, og det danmarkshistorisk enorme sagskompleks blev efterfølgende appelleret til landsretten. Under et retsmøde i Østre Landsret i oktober 2016 i den såkaldte sag 6 kom det frem, at den tiltalte senioranklager havde skjult et såkaldt spørgetema for retten, hvor hun instruerede politividnerne i, hvad de skulle sige til dommerne i vidnestolen.

Sagen må gå om

I en mail havde hun direkte bedt vidnerne om at udpege én bestemt person: »Udpeg Sebastian (ham med hunden i Pusher Street)«, lød det. I et andet tilfælde havde hun beskrevet at en fyr i hvid T-shirt, som hun ville have udpeget.

Senioranklageren blev øjeblikkeligt pillet af sagen af statsadvokaten.

En af forsvarerne i sag 6, Kim Bagge, er tilfreds med tiltalen mod senioranklageren, som han kalder »forventelig«. Han mener, at en konsekvens nu bør være, at sagen går om i byretten.