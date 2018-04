Hvad nu? Her er fire scenarier for det kommende døgns forhandlinger

Forligsinstitutionen danner fortsat ramme om forhandlinger om de kommende overenskomster. I morges forlod parterne på det kommunale område forhandlingslokalerne efter 21 timers intensive forhandlinger. Men uden et egentligt resultat.

Klokken 10 er parterne på det regionale område indkaldt til forhandlinger, og klokken 17 ankommer parterne på det statslige område.

Politiken har talt med arbejdsmarkedsforskerne Mikkel Mailand, lektor på Københavns Universitet, og Flemming Ibsen, professor emeritus fra Aalborg Universitet, om de mulige scenarier, der tegner sig lige nu:

1. Forlig:

Parterne har foreløbig tirsdag med til at lande et forlig. Skal der findes et forlig, bliver det formentlig de statslige forhandlere, der skal nå frem til et gennembrud, forklarer Flemming Ibsen.

»Hvis de statslige kan nå frem til et gennembrud, kan de kommunale og regionale følge efter. Ligesom industrien typisk sætter rammen for lønudviklingen på det private område, er det staten, der traditionelt har sat lønrammen for de offentligt ansatte«.

Knasterne i forhandlingerne er løn, spisepause og lærernes arbejdstid. Har parterne en lønramme, vil man kunne forhandle om spisepause og arbejdstid, forklarer Flemming Ibsen.

»De skændes lige nu om, hvorvidt spisepausen skal være en del af overenskomsten, eller om der er tale om et personalegode. Skal det ind i overenskomsten, koster det noget. Det samme gælder for lærernes arbejdstid«, siger han.

Fagbevægelsen har gennem forhandlingerne stået fast på, at der ikke bliver nogen aftale, med mindre der findes en aftale for alle. I weekenden luftede flere forhandlere dog muligheden for alligevel at indgå delaftaler. Men en forudsætning er fortsat, at staten skal indgå en aftale først, forklarer Mikkel Mailand.

»Hvis det perspektiv skal gælde, tror jeg, det statslige område skal være et af dem, der lukker en aftale. For det er staten, der lægger linjen, særligt når det gælder den økonomiske ramme«, siger Mikkel Mailand.

Men det ligger ikke ligefor, mener Mailand. I øjeblikket er det snarere regionerne, der er tættest på at kunne indgå en delaftale, vurderer han.

2. Mæglingsforslag:

Forligsmand Mette Christensen har mulighed for at fremlægge et mæglingsforslag. I den fase af en forhandlingssituationen, som vi er i nu, vil det oftest være forligsmanden, der fremlægger et forslag. I en del af møderne, står parterne f.eks. ikke over for hinanden, men det er forligsmanden, der indhenter information, forklarer Mikkel Mailand.

Et sådan forslag skal til afstemning hos parterne. Flemming Ibsen forklarer, at forligsmanden lige nu har mulighed for enten at lave tre særskilte mæglingsforslag, der indbefatter løn, spisepause og lærernes arbejdstid, og som så kædes sammen til sidst og sendes til afstemning, eller hun kan lave et forslag, der rummer dem alle tre - løn, spisepause og lærernes arbejdstid - på én gang.

3. Sammenbrud:

Hvis forhandlingerne bryder sammen, er der strejke fra 22. april, og lockouten starter 28. april.