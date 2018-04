Minister udsætter kontroversiel undersøgelse om gymnasieelevers trivsel

Den nationale trivselsmåling for gymnasier, som skulle have været gennemført nu for første gang, er udskudt til næste skoleår.

Det har undervisningsminister Merete Riisager (LA) besluttet med opbakning fra gymnasieforligskredsen.

»Den nationale trivselsmåling på gymnasieområdet skal gerne komme godt i gang og indeholde de rigtige spørgsmål. Derfor er jeg tilfreds med, at vi nu udskyder den til næste skoleår, så vi kan se trivselsmålingen efter i sømmene«, skriver Merete Riisager i en pressemeddelelse.

Politiken har tidligere beskrevet, hvordan undersøgelsen er blevet kritiseret for at være for nærgående, for personlig og for lidt oplysende.

Mest af alt er det blevet opfattet som kontroversielt, at eleverne skal opgive cpr-nummer, køn og klasse inden de besvarer meget personlige spørgsmål.

Tidligere på året meldte Undervisningsministeriet ud, at trivselsmålingen på gymnasierne blev sat i bero, for at indsamlingen og anvendelsen af data kunne belyses nærmere.

Elevernes besvarelser registreres og indsendes på individniveau til Styrelsen for It og Læring (Stil) under Undervisningsministeriet.

Undervisningsministeren vil med udskydelsen gerne sikre sig, at eleverne bliver spurgt rigtigt, så målingen ikke skal ændres fra år til år.

Hun vil samtidig benytte lejligheden til at tage fat på en mere grundlæggende diskussion af, hvordan og til hvilke formål data bliver indsamlet.

»Som liberal er det min grundopfattelse, at staten skal begrænse indsamlingen af oplysninger om borgerne til et minimum«, skriver undervisningsminister Merete Riisager.

Det har ikke været muligt at få en uddybning fra ministeren om, hvor grænserne for indsamling af data således skal gå.

Eller om eleverne skal opgive cpr-nummer i trivselsundersøgelsen.

Problemer med retssikkerheden

Formanden for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, DGS, Jens Philip Yazdani, er tilfreds med, at trivselsundersøgelsen ikke gennemføres, så længe der er et retssikkerhedsproblem med hensyn til anonymitet og fortrolighed.

»Det har længe været kernen i striden. Som elev skal man vide, hvem der har data, hvor længe, og hvordan de vil blive brugt«, siger Jens Philip Yazdani.

Han tror, at eleverne egentlig gerne vil svare på nærgående spørgsmål. »Det kan være interessant i forskningsøjemed, men datasikkerheden skal vi have løst, inden man beder elever om at besvare de her målinger«, siger han.

På Frederikssund Gymnasium skal lektor Jette Olofsen som elevmentor bistå eleverne med at udfylde de digitale spørgeskemaer.

Hun har tidligere advaret mod indsamling af unges stærkt personlige oplysninger sammen med deres cpr-numre.

»Perspektivet med en trivselsundersøgelse er fint nok, men der har været tale om meget private spørgsmål, som det er grænseoverskridende at besvare uden nødvendig datasikkerhed«, siger hun.

Jette Olofsen håber, at ministeren lægger op til en definition af grænserne for indsamling af oplysning om borgerne.

»Og så er det spændende, hvad ministeren mener med, at eleverne får de rigtige spørgsmål«.