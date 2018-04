Husk lige tandbørsten: Eksperter venter maratonforhandlinger i weekenden

Det kan godt være, at en storkonflikt er blevet udsat med to uger. Men der vil blive presset på for, at forhandlingerne om nye overenskomster bliver afgjort i weekenden.

Sådan lyder meldingen fra flere arbejdsmarkedsforskere, efter at forligsmand Mette Christensen kort efter klokken 5 onsdag morgen sendte parterne hjem uden at have fundet en løsning. Det bygger de blandt andet på to lidt usædvanlige ord i dansk arbejdsmarkedsanalyse:

Tandbørste. Sovepose.

»Vi skal møde fredag kl. 10 og har fået at vide, vi godt kan tage sovepose og tandbørste med, så det er et signal om, at hun beholder os til den bitre ende«, lød det uden for forligsinstitutionen fra arbejdstagernes kommunale chefforhandler, Anders Bondo Christensen.

Eksperterne er enige.

»Forligsinstitutionen er kendt for, at folk overnatter der. Så mon ikke forligsmanden kommer til at bure dem inde i weekenden, for hun kan holde dem derinde rent fysisk ret længe«, siger Nana Wesley Hansen, som er lektor ved Københavns Universitet.

»Om de kommer til at forhandle de kommende to uger er svært at vurdere, men jeg håber, der lander noget i løbet af weekenden. Og der er ingen tvivl om, at forligsmanden styrer målrettet efter forlig«, tilføjer hun.

Samme holdning har professor emeritus Flemming Ibsen fra Aalborg Universitet.

Det tyder på, at hun giver dem et par dage til at finde en aftale Flemming Ibsen, arbejdsmarkedsforsker, Aalborg Universitet

»Det tyder på, at hun giver dem et par dage til at finde en aftale. Hun kan jo i princippet blive ved med at sige to dage, men man prøver jo at forhandle igennem«, siger han.

Han vurderer, at parterne er »ved at være hjemme« på et af de store spørgsmål, nemlig lønnen, hvorimod spørgsmålet om, hvordan man opgør lærernes arbejdstid stadig er et problem.

»Spørgsmålet er, om musketereden kan holde til en lærerkonflikt en gang til«, siger han.

Konflikt kan begynde 8. maj

Der var lagt stærkt op til en afgørelse ved fristens udløb natten mellem tirsdag og onsdag. Derfor er flere af eksperterne overraskede over, at forligsmanden til sidst valgte at udsætte en konflikt to uger.

Nu hedder den officielle deadline for en aftale eller et sammenbrud natten mellem 2. og 3. maj. Lykkes det ikke at blive enige, kan en strejke begynde 8. maj, og den store lockout kan komme 12. maj.

»Så var sidste chance altså ikke sidste chance«, konstaterer professor Henning Jørgensen fra Aalborg Universitet over for Ritzau. Han hæfter sig ved, at ordene »sovepose og tandbørste« er ensbetydende med maratonforhandlinger.

»Jeg tror, at det bliver en stor, kæmpe sidste chance i næste weekend. Derfor forventer jeg, at vi i løbet af den kommende weekend får at vide, om vi får storkonflikt eller ej«, siger han.